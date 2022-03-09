МАГАТЕ: ситуація на Чорнобильській АЕС погіршилася

08:17 09 березень Київ, Україна

Зв'язок із системою моніторингу безпеки на Чорнобильській АЕС, яка віддалено передає дані, було втрачено, повідомляє МАГАТЕ.

За інформацією Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), вже протягом 12 днів більше 100 співробітників Чорнобильської АЕС не можуть покинути електростанцію, захоплену російськими військами в перший же день вторгнення.



У письмовій заяві агентства йдеться про те, що ситуація на Чорнобильській АЕС погіршується.



У повідомленні наводиться цитата зі слів голови агентства Рафаеля Гроссі: "Я глибоко стурбований складною та стресовою ситуацією, в якій опинився персонал Чорнобильської атомної електростанції, та потенційними ризиками для ядерної безпеки, які це тягне за собою".

"Близько 210 техніків та місцевих співробітників служби безпеки чергували на атомній електростанції безперервно протягом майже двох тижнів, оскільки під російським контролем не відбувалася зміна персоналу", - йдеться у заяві.

За повідомленням українського регулятора, вони отримують воду, їжу та медикаменти в обмеженому обсязі, і їхнє становище погіршується. Крім того, МАГАТЕ більше не має зв'язку зі своїм моніторинговим обладнанням, яке гарантує, що всі ядерні матеріали знаходяться на своєму місці.

«Зв'язок із системою моніторингу безпеки на Чорнобильській АЕС, яка віддалено передає дані, було втрачено», - випливає з публікації.

Він звернув увагу на те, що камери безпеки на території АЕС не функціонують, частина з них зникла. Агентство розпочало розслідування з цього питання.



Глава агентства закликав міжнародне співтовариство негайно втрутитися та сприяти у вирішенні цієї глобальної проблеми.



Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі сказав, що він зв'язався і з українською, і з російською сторонами, намагаючись забезпечити безпеку як на Чорнобильській АЕС, так і на українських атомних електростанціях, де, на думку експертів, відкритий конфлікт може мати значно серйозніші наслідки.