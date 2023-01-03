Мадрид позбувся всіх дизельних автобусів і планує купувати водневі

У грудні 2022-го в столиці Іспанії, Мадриді, зняли з маршрутів останні 12 дизельних автобусів, тепер місто користується лише транспортом на зрідженому газі та електробусами, які вважаються екологічнішими, повідомили у муніципалітеті міста.
У 2023 році Мадрид планує закупити перші десять водневих автобусів та ще 150 електробусів. За два роки частка електричних автобусів у муніципальному парку має сягнути 25%. З 2021 по 2025 рік місто виділило на закупівлю нового транспорту 543 мільйони євро.
Наразі 1915 автобусів у Мадриді працюють на зрідженому газі, ще 180 – на електриці. До 1994 року весь автопарк міста складали дизельні автобуси, востаннє їх купували у 2012 році.
У ЄС громадський транспорт має статус «екологічно чистого», якщо викиди CO2 від нього не перевищують 50 грамів на кілометр. Під це визначення потрапляють автобуси на зрідженому газі. Водночас після 2025 року «чистими» можна вважати лише транспортні засоби з нульовими викидами.
В Україні весь громадський транспорт планували зробити повністю електричним до 2030 року.
У 2023 році Мадрид планує закупити перші десять водневих автобусів та ще 150 електробусів. За два роки частка електричних автобусів у муніципальному парку має сягнути 25%. З 2021 по 2025 рік місто виділило на закупівлю нового транспорту 543 мільйони євро.
Наразі 1915 автобусів у Мадриді працюють на зрідженому газі, ще 180 – на електриці. До 1994 року весь автопарк міста складали дизельні автобуси, востаннє їх купували у 2012 році.
У ЄС громадський транспорт має статус «екологічно чистого», якщо викиди CO2 від нього не перевищують 50 грамів на кілометр. Під це визначення потрапляють автобуси на зрідженому газі. Водночас після 2025 року «чистими» можна вважати лише транспортні засоби з нульовими викидами.
В Україні весь громадський транспорт планували зробити повністю електричним до 2030 року.
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