Мадонна підтримала Україну

11:46 12 травня Київ, Україна

Madonna випустила NFT та планує отримати кошти для підтримки українських дітей.



Проєкт Mother of Creation створювався протягом року. За його втілення відповідав відомий художник NFT beeple. Це три короткі відео будуть продані на аукціоні, а всі зібрані кошти віддадуть трьом благодійним організаціям із різних куточків світу.



Серед них український фонд "Голоси дітей" - він займається психологічною підтримкою дітей, які постраждали від військового вторгнення рф.



"Наша команда дуже вдячна Мадонні за підтримку та визнання нашої роботи", – написав один із засновників фонду Азад Сафаров та подякував за те, що співачка привертає увагу до травм українських дітей та наслідків війни.



Співачка неодноразово підтримувала Україну у своїх соцмережах, публікаціях на сайті та інтерв'ю.



"Я не можу вам розповісти, як багато я плакала, думаючи про жінок і дітей в Україні, які розділені один від одного, які відірвані від батьків, від братів. Я не можу собі уявити втрату дитини або бути відірваною від них", – каже Мадонна.