Брехливі заяви путіна шокували навіть зрадника Олега Царьова

У Росії ФСБ закінчило так зване «розслідування» причин загибелі Євгена Пригожина. Опубліковані висновки шокували всіх своєю безглуздістю та відвертим обманом.

Колаборант Олег Царьов після заяви російського президента путіна щодо смерті власника ПВК «Вагнер» Пригожина висловився про це на своїй сторінці в Telegram.

«Не всім бути героями, але спробуйте хоча б не стати мерзотниками. Складно завжди говорити правду, але спробуйте не говорити неправду. Сьогодні був важкий день. Я помовчу», – зазначив Царьов.

На думку журналіста Дениса Казанського, у колаборанта Олега Царьова "пригоріло" від знущання путіна, який розповів, що Пригожин підірвав сам себе.

"Але оскільки Царьов - боягуз і боїться прямо піти проти пана, все обмежилося як зазвичай немічних і беззубим бурчанням", - написав він.

Журналіст додав, що пропагандисти не здатні запитати путіна за вбивство своїх кумирів, тому той будь-якої миті може будь-якого з них «розпорошити на атоми».

«Усі найстрашніші та найгрізніші інтернет-людожери, побачивши жандарма та начальника, відразу ж падають на коліна і починають автоматично цілувати чоботи», – зазначив Казанський.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін заявив, що на літак загиблого власника ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина не було зовнішнього впливу.. Зокрема, у тілах пасажирів на борту літака нібито виявили фрагменти ручних гранат.. Про це путін розповів на дискусійному клубі Валдай.

Путін додав, що в офісі компанії Пригожина в Петербурзі ФСБ знайшла 10 млрд рублів готівкою та п'ять кілограмів кокаїну. При цьому, за його словами, голова Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін запевнив, що літак Пригожина не зазнав зовнішнього впливу і це вже «встановлений факт», проте розслідування триватиме.