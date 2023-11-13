Люксембург за переговори: Підтримка членства України у Євросоюзі

Однак він зазначив, що наразі рано говорити про конкретну дату вступу.

"Це було справді дуже політичне рішення минулого літа (23 червня Європейська рада ухвалила рішення про надання Україні статусу кандидата в ЄС - ред.). Ми також маємо дивитися на цю процедуру політично. Україна заслуговує на те, щоб ця перспектива не була закрита, а була відкрита, за всіх наявних проблем", - підкреслив Ассельборн, відповідаючи на запитання про те, чи Люксембург підтримуватиме політичне рішення про початок переговорів про членство України на майбутньому саміті ЄС у грудні.