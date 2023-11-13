Люксембург за переговори: Підтримка членства України у Євросоюзі
16:50 13 листопада Київ, Україна
Міністр закордонних справ Люксембургу
Жан Ассельборн заявив журналістам перед засіданням Ради ЄС із зовнішніх відносин у Брюсселі, що Люксембург підтримує початок переговорів щодо членства України у Євросоюзі.
Однак він зазначив, що наразі рано говорити про конкретну дату вступу.
"Це було справді дуже політичне рішення минулого літа (23 червня Європейська рада ухвалила рішення про надання Україні статусу кандидата в ЄС - ред.). Ми також маємо дивитися на цю процедуру політично. Україна заслуговує на те, щоб ця перспектива не була закрита, а була відкрита, за всіх наявних проблем", - підкреслив Ассельборн, відповідаючи на запитання про те, чи Люксембург підтримуватиме політичне рішення про початок переговорів про членство України на майбутньому саміті ЄС у грудні.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі