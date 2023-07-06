Лукашенко заявив, що ядерна зброя росії вже прибула до білорусі

Російська тактична ядерна зброя вже розміщена на території білорусі і знаходиться "під надійною охороною".
Про це 6 липня заявив глава білорусі олександр лукашенко.
Про це 6 липня заявив глава білорусі олександр лукашенко.
Він додав, що ядерну зброю до білорусі нібито доставили не сухопутними маршрутами.
За його словами, ядерна зброя не буде застосована під час війни в Україні. Лукашенко стверджує, що це можливо лише за "агресії з боку НАТО".
Раніше заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України бригадний генерал Олексій Громов заявив, що ймовірність того, що росія розмістила свою тактичну ядерну зброю на території білорусі, станом на початок липня низька.
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