Лукашенко заявив, що ядерна зброя росії вже прибула до білорусі

14:08 06 липня Київ, Україна

Російська тактична ядерна зброя вже розміщена на території білорусі і знаходиться "під надійною охороною".

Про це 6 липня заявив глава білорусі олександр лукашенко.
"Це така тема (ядерної зброї - ред.), на яку розмірковувати особливо не пристойно будь-якому політику. Певну кількість ядерних боєголовок переміщено на територію білорусі. Знаходяться під надійною охороною", - зазначив лукашенко.
Він додав, що ядерну зброю до білорусі нібито доставили не сухопутними маршрутами.
"По землі ми ядерні боєголовки не переміщали", - сказав білоруський диктатор.
За його словами, ядерна зброя не буде застосована під час війни в Україні. Лукашенко стверджує, що це можливо лише за "агресії з боку НАТО".
 
Раніше заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України бригадний генерал Олексій Громов заявив, що ймовірність того, що росія розмістила свою тактичну ядерну зброю на території білорусі, станом на початок липня низька.