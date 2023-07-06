Лукашенко заявив, що ядерна зброя росії вже прибула до білорусі

14:08 06 липня Київ, Україна

Російська тактична ядерна зброя вже розміщена на території білорусі і знаходиться "під надійною охороною".



Про це 6 липня заявив глава білорусі олександр лукашенко.

"Це така тема (ядерної зброї - ред.), на яку розмірковувати особливо не пристойно будь-якому політику. Певну кількість ядерних боєголовок переміщено на територію білорусі. Знаходяться під надійною охороною", - зазначив лукашенко.

Він додав, що ядерну зброю до білорусі нібито доставили не сухопутними маршрутами.

"По землі ми ядерні боєголовки не переміщали", - сказав білоруський диктатор.

За його словами, ядерна зброя не буде застосована під час війни в Україні. Лукашенко стверджує, що це можливо лише за "агресії з боку НАТО".