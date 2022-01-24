Лукашенко "засидівся", але йти не збирається

20:03 08 вересень Київ, Україна

В інтерв'ю журналістам РФ глава Білорусі зізнався, що засидівся у владі, але оскільки "чверть століття облаштовував Білорусь", просто так не піде.

"Так, можливо, я трохи пересидів. Можливо, мене показують не тільки з телевізора, але з праски та чайника. Але тільки я зараз можу захистити Білорусь", - процитував кореспондент Лукашенка.

Від чого потрібно захищати білорусів, Лукашенко не уточнив, але додав, що йти з посади не збирається.

"Я просто так не піду. Я чверть століття облаштовував Білорусь. Просто так все це не кину. До того ж якщо я піду, моїх прихильників будуть різати!", - заявив Лукашенко.

Він також зазначив, що готовий до проведення в Білорусі конституційної реформи, після якої не виключив проведення дострокових президентських виборів.