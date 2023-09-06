Лукашенко заборонив видавати паспорти білорусам, які проживають за кордоном

08:34 06 вересня Київ, Україна





Про це йдеться в



Раніше білоруси, які постійно проживають за межами білорусі і перебувають на консульському обліку, могли отримати або обміняти паспорт у посольствах та консульствах. З 5 вересня отримати паспорт чи продовжити його можна лише в органах внутрішніх справ чи МЗС, але виключно на території білорусі.



Тих, чиї документи про отримання нового паспорта за кордоном вже перебувають на розгляді, це не стосується, порядок розгляду не змінюється.



Консульства також більше не фіксуватимуть угоди з нерухомістю на території білорусі та з особистим автотранспортом громадян, які живуть за кордоном.



В указі зазначається, що мешканець білорусі, який проживає за кордоном, може отримати паспорт або продати машину без особистої присутності — за нотаріальною довіреністю. Але наголошується, що доручення має бути оформлене сторонами на території країни.



Указ набуде чинності після офіційної публікації на Національному правовому інтернет-порталі. Громадяни білорусі, які постійно проживають за кордоном, не зможуть отримати, обміняти паспорт або продовжити його термін у посольствах та консульствах за кордоном.Про це йдеться в указі невизнаного низкою держав президента білорусі олександра лукашенка.Раніше білоруси, які постійно проживають за межами білорусі і перебувають на консульському обліку, могли отримати або обміняти паспорт у посольствах та консульствах. З 5 вересня отримати паспорт чи продовжити його можна лише в органах внутрішніх справ чи МЗС, але виключно на території білорусі.Тих, чиї документи про отримання нового паспорта за кордоном вже перебувають на розгляді, це не стосується, порядок розгляду не змінюється.Консульства також більше не фіксуватимуть угоди з нерухомістю на території білорусі та з особистим автотранспортом громадян, які живуть за кордоном.В указі зазначається, що мешканець білорусі, який проживає за кордоном, може отримати паспорт або продати машину без особистої присутності — за нотаріальною довіреністю. Але наголошується, що доручення має бути оформлене сторонами на території країни.Указ набуде чинності після офіційної публікації на Національному правовому інтернет-порталі.

Указ підписаний на тлі намірів уряду Світлани Тихановської видавати паспорти, білорусам, що переслідуються, від імені опозиції у вигнанні.