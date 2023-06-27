Лукашенко виступив перед журналістами та силовиками

Самопроголошений глава білорусі олександр лукашенко вранці 27 червня виступив перед журналістами та силовиками.
Як передає державне білоруське агентство "Белта", у зустрічі взяло участь керівництво військових та силових структур, спецпідрозділів, а також керівники ЗМІ, політологи та журналісти.
На початку виступу лукашенко заявив, що "кольорових революцій у країні не буває, якщо немає для них причин", він згадав про "загрозу із Заходу, що нависла над вітчизною від Бреста до Владивостока", і додав, що йому "було боляче спостерігати за подіями, які відбувалися півдні росії".
На початку виступу лукашенко заявив, що "кольорових революцій у країні не буває, якщо немає для них причин", він згадав про "загрозу із Заходу, що нависла над вітчизною від Бреста до Владивостока", і додав, що йому "було боляче спостерігати за подіями, які відбувалися півдні росії".
Лукашенко заявив, що, враховуючи роль білорусі у вирішенні цієї ситуації, він повинен сказати кілька слів про те, що сталося, і пояснити позицію білорусі та прийняті рішення. Особливо, за його словами, "у світлі останніх вкидань та інсинуацій, які все більше з'являються, особливо в російських засобах масової інформації".
Він зазначив, що армія білорусі після спроби заколоту в росії була приведена "у повну бойову готовність".
Як пише російське РБК, лукашенко попросив не робити з нього героя: "ні з мене, ні з путіна, ні з пригожина, тому що ми ситуацію пропустили, а потім ми думали, що розсмокчеться, а воно не розсмокталося. І зіткнулися дві людини, що воювали на фронті. Немає в цій справі героїв.
Лукашенко також сказав, що "якщо звалиться росія, ми залишимося під уламками, всі загинемо".
Після виступу лукашенко вручив генеральські погони найвищому офіцерському складу.
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