Лукашенко виступив перед журналістами та силовиками

11:55 27 червня Київ, Україна

Самопроголошений глава білорусі олександр лукашенко вранці 27 червня виступив перед журналістами та силовиками.

Як передає державне білоруське агентство "Белта", у зустрічі взяло участь керівництво військових та силових структур, спецпідрозділів, а також керівники ЗМІ, політологи та журналісти.



На початку виступу лукашенко заявив, що "кольорових революцій у країні не буває, якщо немає для них причин", він згадав про "загрозу із Заходу, що нависла над вітчизною від Бреста до Владивостока", і додав, що йому "було боляче спостерігати за подіями, які відбувалися півдні росії".

"Не буває кольорових революцій, якщо для цього в країні немає причин. Не приховую, боляче було спостерігати за подіями, що відбувалися на півдні росії. Не тільки мені. Багато наших громадян сприйняли їх близько до серця. Тому що батьківщина одна", - заявив лукашенко.

Лукашенко заявив, що, враховуючи роль білорусі у вирішенні цієї ситуації, він повинен сказати кілька слів про те, що сталося, і пояснити позицію білорусі та прийняті рішення. Особливо, за його словами, "у світлі останніх вкидань та інсинуацій, які все більше з'являються, особливо в російських засобах масової інформації".

"Нам випала місія зберегти мир, завойований мільйонами життів героїв, наших батьків і дідів. Це означає тільки одне — ми повинні бути сильнішими за ту загрозу, яка знову нависає тінню над нашою землею. І знову із Заходу. Як бачите, історія повторюється. Говорячи про силу, я в останню чергу думаю про технічні можливості. Вони є. І про це ми чудово знаємо", - сказав лукашенко.

Він зазначив, що армія білорусі після спроби заколоту в росії була приведена "у повну бойову готовність".

"Коли події в росії відбувалися, мною були віддані всі розпорядження щодо приведення армії в повну бойову готовність. Ніхто навіть у цих сопливих Telegram-каналах не вякнув проти. Жодна родина, ні дружини, ні діти, ні родичі - ніхто. За пів дня всі збройні сили, у тому числі й міліція, спецпідрозділи, були приведені у повну бойову готовність", - заявив лукашенко.

Як пише російське РБК, лукашенко попросив не робити з нього героя: "ні з мене, ні з путіна, ні з пригожина, тому що ми ситуацію пропустили, а потім ми думали, що розсмокчеться, а воно не розсмокталося. І зіткнулися дві людини, що воювали на фронті. Немає в цій справі героїв.



Лукашенко також сказав, що "якщо звалиться росія, ми залишимося під уламками, всі загинемо".



Після виступу лукашенко вручив генеральські погони найвищому офіцерському складу.