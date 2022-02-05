Лукашенко "вимушено" закриває кордон з Україною

У Мінську під час виступу на форумі "Жінки за Білорусь", Олександр Лукашенко заявив про "вимушені" заходи закрити кордони Білорусі з сусідами.
"Ми змушені відвести війська з вулиць, пів армії поставити під рушницю і закрити держкордон із заходу - з Литвою та Польщею. Ми змушені посилити державний кордон, на жаль, з нашою братською Україною", - сказав він. Лукашенко також звернувся до народів Литви, Польщі та України із закликом "зупинити своїх політиків і не дати розв'язати гарячу війну".
"Я не хочу, щоб Білорусь і та ж Польща, Литва перетворилися в театр військових дій, де будуть вирішуватися не наші питання. Тому я сьогодні перед цим залом найкрасивіших просунутих патріотичних людей хочу звернутися до народів Литви, Польщі та України - зупиніть своїх божевільних політиків, не дайте розв'язатися війні,"- сказав президент Білорусі з трибуни форуму, який приймає" Мінськ-Арена".
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