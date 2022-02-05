Лукашенко "вимушено" закриває кордон з Україною

"Ми змушені відвести війська з вулиць, пів армії поставити під рушницю і закрити держкордон із заходу - з Литвою та Польщею. Ми змушені посилити державний кордон, на жаль, з нашою братською Україною", - сказав він. Лукашенко також звернувся до народів Литви, Польщі та України із закликом "зупинити своїх політиків і не дати розв'язати гарячу війну".