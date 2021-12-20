Лукашенко депортує з країни іноземних журналістів

15:35 23 липень Київ, Україна

Глава Республіки Білорусь обурений діяльністю іноземних ЗМІ і не потерпить їх втручання в справи країни. Всі іноземні журналісти, які закликають білоруських громадян до масових заворушень, будуть виселені.

"Та й в уряді у нас, Міністерстві закордонних справ все сидять, чекають команди президента. Що це за ставлення до країни? BBC," Свобода "," Вільна Європа "і так далі, стрім ці ... Я вже не кажу про тенденційний, вони ж закликають до масових заворушень. Чому ви це терпите? Ви ж їх акредитували тут ", - заявив Лукашенко

Як інформує державне агентство "БелТА", президент Білорусі закликав приймати в подібних випадках крайні заходи.