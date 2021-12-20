Лукашенко депортує з країни іноземних журналістів
15:35 23 липень Київ, Україна
Глава Республіки Білорусь обурений діяльністю іноземних ЗМІ і не потерпить їх втручання в справи країни. Всі іноземні журналісти, які закликають білоруських громадян до масових заворушень, будуть виселені.
"Та й в уряді у нас, Міністерстві закордонних справ все сидять, чекають команди президента. Що це за ставлення до країни? BBC," Свобода "," Вільна Європа "і так далі, стрім ці ..
. Я вже не кажу про тенденційний, вони ж закликають до масових заворушень. Чому ви це терпите? Ви ж їх акредитували тут ", - заявив Лукашенко
.
Як інформує державне агентство "БелТА", президент Білорусі закликав приймати в подібних випадках крайні заходи.
"Не треба чекати ніякого кінця електоральної кампанії. Видворяти звідси, якщо вони (іноЗМІ) не дотримуються наші закони і звуть людей на майдани", - зажадав він.
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