Лукашенко ввів обмеження на використання безпілотників у Білорусі

20:02 25 вересня Київ, Україна

Невизнаний низкою держав президент Білорусі Олександр Лукашенко заборонив фізичним особам ввозити, зберігати, продавати, експлуатувати та виробляти цивільні безпілотники.



Про це повідомляє прес-служба білоруського президента.



/>Указ №297 "Про державний облік та експлуатацію цивільних безпілотних літальних апаратів" спрямований на забезпечення громадської безпеки та регламентування порядку державного обліку цивільних безпілотників та авіамоделей, а також їх використання.



Згідно з документом, ввезення на територію Білорусі, зберігання, звернення, експлуатація та виготовлення цивільних безпілотників дозволено лише організаціям та індивідуальним підприємцям для їх підприємницької та професійної діяльності з дотриманням вимог, встановлених цим указом.



Для ввезення організаціями та індивідуальними підприємцями цивільних безпілотників необхідно отримати відповідний дозвіл у Департаменту авіації Мінтранспорту та комунікацій, який організовує облік таких дронів, які є у організацій та індивідуальних підприємців.



Документом встановлюється заборона для фізичних осіб на ввезення на територію Білорусі, зберігання, звернення, експлуатацію та виготовлення цивільних дронів.



У частині ввезення, експлуатації та виготовлення безпілотників фізособами указ набирає чинності після його офіційного опублікування, а щодо зберігання та обігу через шість місяців, протягом яких білоруси-фізособи можуть продати свої безпілотники організаціям або індивідуальним підприємцям або передати їх на зберігання до уповноваженої організації , визначений урядом.