Лукашенко знову заговорив про позбавлення громадянства білорусів, що виїхали

Білорусів зібралися позбавляти громадянства за переїзд в іншу країну, які отримали посвідку на проживання в іншій державі або карту поляка, яка видається людині з польським корінням — її отримали вже 140 тисяч громадян білорусі.
Нарада за участю президента олександра лукашенка щодо зміни законодавства про громадянство відбулася у вівторок, 6 вересня, повідомляє президентська пресслужба. У ході зборів лукашенко запропонував чиновникам, що зібралися, розібратися з питанням позбавлення білоруського паспорта тих, хто виїхав за кордон і «діє на шкоду державі та народу, вчиняючи злочини».
Нарада за участю президента олександра лукашенка щодо зміни законодавства про громадянство відбулася у вівторок, 6 вересня, повідомляє президентська пресслужба. У ході зборів лукашенко запропонував чиновникам, що зібралися, розібратися з питанням позбавлення білоруського паспорта тих, хто виїхав за кордон і «діє на шкоду державі та народу, вчиняючи злочини».
На його думку, також необхідно обговорити вимоги до білоруських громадян, які отримали карту поляка та інші документи, які дають право на проживання в іншій державі.
У відповідь глава білоруського МВС Іван Кубраков запропонував обмежувати права та свободи білорусів, які мають друге громадянство, а при отриманні «карти поляка» чи посвідки на проживання зобов'язати людину інформувати про це владу.
У білорусі вже діють деякі обмеження для тих, хто виїхав за кордон, у тому числі з роботи та навчання. Для них скасовано пільги на комунальні послуги, на час перебування за кордоном держава не виплачує жінкам допомогу на дитину, а людям похилого віку — пенсії.
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