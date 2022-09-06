Лукашенко знову заговорив про позбавлення громадянства білорусів, що виїхали

16:15 06 вересня Київ, Україна





Нарада за участю президента олександра лукашенка щодо зміни законодавства про громадянство відбулася у вівторок, 6 вересня, повідомляє президентська пресслужба. У ході зборів Білорусів зібралися позбавляти громадянства за переїзд в іншу країну, які отримали посвідку на проживання в іншій державі або карту поляка, яка видається людині з польським корінням — її отримали вже 140 тисяч громадян білорусі.Нарада за участю президента олександра лукашенка щодо зміни законодавства про громадянство відбулася у вівторок, 6 вересня, повідомляє президентська пресслужба. У ході зборів лукашенко запропонував чиновникам, що зібралися, розібратися з питанням позбавлення білоруського паспорта тих, хто виїхав за кордон і «діє на шкоду державі та народу, вчиняючи злочини».

«Такі відомі, всі до одного. Ми їх знаємо. Чи гідні ці люди залишатися громадянами білорусі, якщо вони втекли з рідної країни і фактично розірвали зв'язок з нею?», — сказав президент.

На його думку, також необхідно обговорити вимоги до білоруських громадян, які отримали карту поляка та інші документи, які дають право на проживання в іншій державі.

"Нам треба розібратися: або вони громадяни білорусі, або вони просто заблукали, просто взяли цю карту нібито випадково, або в них інша "орієнтація"", - висловився він.

У відповідь глава білоруського МВС Іван Кубраков запропонував обмежувати права та свободи білорусів, які мають друге громадянство, а при отриманні «карти поляка» чи посвідки на проживання зобов'язати людину інформувати про це владу.

«Така інформація може бути використана під час прийому на державну службу. Також у сфері кримінально-процесуального законодавства, соціально-правової сфери», — цитує його слова БЕЛТА.

У білорусі вже діють деякі обмеження для тих, хто виїхав за кордон, у тому числі з роботи та навчання. Для них скасовано пільги на комунальні послуги, на час перебування за кордоном держава не виплачує жінкам допомогу на дитину, а людям похилого віку — пенсії.