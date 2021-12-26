Лукашенко: замість виборів - нова Конституція

Олександр Лукашенко заявив, що не піде у відставку і не погодиться на повторні вибори, оскільки народ Білорусі вже зробив свій вибір.

У понеділок, 17 серпня, він кілька разів прокоментував вимоги опозиції про нові президентських виборах. Робочим Мінського заводу колісних тягачів (МЗКТ), він заявив: «Я чверть століття при владі. Скільки можна, звичайно, я колись піду. Може, через рік або через два - це залежить від вас ». Потім він пояснив, що зробити це зараз неможливо: «Не можна цю Конституцію віддавати незрозуміло кому, тому що буде біда, я цього найбільше боюся».

Чинна редакція Конституції Білорусії прийнята в 1996 році, відповідно до неї повноваження президента надзвичайно широкі. Нову редакцію треба буде прийняти на референдумі, сказав Лукашенко. «І я вам за Конституцією свої функції передам. Але не під тиском і не через вулицю Поки ви мене не вб'єте, інших виборів не буде », - сказав він на закінчення розмови з робітниками.

26 червня, ще до виборів, білоруський лідер розповідав, що йому пропонували варіанти змін Основного закону, але він відкинув їх як «недостатньо рішучі». Взагалі змінити Основний закон, пояснив він, потрібно для того, щоб по-новому розподілити повноваження між владою різних рівнів, частина прав передати «вниз - до голів райвиконкомів, губернатора». До теми конституційної реформи Лукашенко кілька разів повертався навесні, проте подробиць його ідей так і не з'явилося.

Тіхановском готова стати національним лідером

Отримавши, за даними ЦВК, другий результат на виборах і, яка втекла в Литву, Світлана Тіхановском в понеділок теж зробила заяву - воно було розміщено в соцмережах. Помітивши, що у неї немає і не було ілюзій щодо політичної кар'єри, вона сказала, що «готова прийняти на себе відповідальність і виступити в цей період в якості національного лідера». До початку виборчої кампанії знаходиться зараз в Литві Тіхановском не працювала, виховувала дітей, а громадською діяльністю займався її чоловік, блогер Сергій Тіхановском.

У суботу штаб Тіхановском запропонував створити раду для передачі влади, увійти до якого можуть всі бажаючі, що представляють різні категорії суспільства. «Координаційна рада - це розширена робоча група найбільш шанованих членів суспільства, яка повинна обговорити і виробити безпечні і стабільні механізми для забезпечення трансферу влади», - уточнювалося в повідомленні штабу. Заявки подали понад 200 осіб.

Крім цього відбувся кандидат у президенти Валерій Цепкало оголосив про створення Фронту національного порятунку Білорусі.

альтернативні пропозиції

Не всі опозиційні політики поділяють ідею створення паралельних владних інститутів.

«Я проти будь-яких органів, які дублюють функції держави. Нам не потрібно двовладдя », - наполягає учасник президентських виборів Андрій Дмитрієв (1,2% голосів, згідно з даними ЦВК). «Потрібно залишатися в легальному полі, тому ми вимагаємо скликати позачергову сесію парламенту. На цій сесії треба розглянути три вимоги, які висувають все протестуючі: нові вибори з новими складами виборчих комісій всіх рівнів і визнання минулих виборів недійсним; свобода всіх політичних в'язнів і світ на наших вулицях - жодного ОМОН з закритими обличчями, ніякого тиску на людей, які страйкують », - перерахував Дмитрієв в розмові з РБК. Політик підготував звернення до депутатів нижньої палати з пропозицією провести позачергове засідання і знає, що кілька депутатів поділяють цю ідею.

«Ніхто не хоче майданів і революцій, у нас тут немає геополітичного вибору, ми збережемо прихильність всім домовленостям, ми розуміємо інтереси безпеки Росії і будемо слідувати в їх руслі. Ми вирішуємо тільки один внутрішній питання - білоруський народ хоче сам вибирати собі владу і відчувати себе в безпеці у власній країні », - каже Дмитрієв.

З тим, що потрібно залишатися в легальному полі, згодна і екс-депутат Ганна Канопацкая, теж брала участь у виборах (1,7% голосів). «Будь-які заклики до створення якогось уряду, до визнання іншого президента суперечать чинному законодавству», - наполягає вона. На її думку, єдиний законний спосіб вийти з кризи - проведення повторних виборів з новим головою ЦВК. Підставою для невизнання виборів вона називається не фальсифікації, а то, що вони були призначені нелегітимним складом палати представників, тому Конституційний суд повинен визнати нинішній склад палати неконституційним, відновити повноваження палати шостого скликання, а та, в свою чергу, повинна призначити нові вибори

Депутат палати представників від Компартії Андрій Сиранков заявив РБК, що про можливе скликання нижньої палати парламенту йому нічого невідомо. Відбуваються протести він вважає «черговою спробою зірвати політичну волю лідера і стопорнуть економіку Білорусії, яку не зміг зупинити навіть коронавірус». «Це сценарій, який однозначно відпрацьовується по методичке Джина Шарпа, завдання - скинути Лукашенка, а що далі - ніхто не знає. Зараз закликають до діалогу, але з ким вести діалог? У опозиції немає єдиного об'єднаного лідера », - резюмує він.

Від чого залежить подальший розвиток подій

На даний момент складно уявити собі переговори між Лукашенко і опозицією про перехід влади, сказав РБК директор дослідницької програми по східному сусідству ЄС і по Росії Фінського інституту міжнародних відносин Аркадій Мошес. На його думку, влада республіки не бачать необхідності в подібних дискусіях або серйозні поступки: розкол еліт в республіці мінімальний, а Лукашенко відчуває себе в безпеці. Він вільно переміщається по країні, заручився підтримкою Росії, вказав аналітик.

«Питання переговорів про передачу влади стане актуальним лише в тому випадку, якщо напруження протестів зросте, а силовикам виявиться складніше контролювати ситуацію з безпекою еліт. Протест повинен отримати контроль хоча б над мінімальної територією країни - це стало б втіленням його здатності встановлювати владу над частиною країни », - вважає Мошес. Він зазначив, що контроль над територією став одним з компонентів успіху української опозиції на Майдані.

Напруження протестів зберігається, опозиція формує координаційну раду і вже представила перший список його членів, констатував професор Національного дослідницького університету «Вища школа економіки» Олексій Макаркін. За його словами, Лукашенко все складніше йти від діалогу з нею. «У той же час перелік учасників ради - люди, з якими Лукашенко буде дуже непросто домовитися. Це не були чиновники його режиму, а представники опозиції і громадянського суспільства, що не визнають легітимність чинного президента », - пояснив експерт.

Поведінка Лукашенко складно передбачити, відзначає Макаркін. «Президент не довіряє ні опозиції, ні Заходу як посереднику в переговорах про транзит влади. З одного боку, в понеділок він вперше почав говорити про те, що йде після прийняття Конституції. З іншого - він ображений на протестуючих, особливо в робочому середовищі, і стверджує, що не стане піддаватися тиску », - сказав експерт. Процес переговорів буде додатково ускладнений тим, що сама опозиція теж не довіряє Лукашенко і навряд чи в змозі дати йому гарантії безпеки, з огляду на масштаб репресій щодо учасників протесту, додав він.

У той же час можливий сценарій, при якому догляд Лукашенко буде прискорений через розкол всередині еліт під натиском протестів, уточнив експерт. «Образ Лукашенко більше не виглядає сакральним, пересічні громадяни втратили страх перед владою. Якщо не почнеться упорядкований переговорний процес, то багато хто з оточення президента республіки почнуть замислюватися про своє майбутнє і шукати власні стратегії порятунку », - уклав Макаркін.

В цілому є три сценарії, як може розвиватися ситуація в Білорусі, вважає Аркадій Мошес. По-перше, не виключено, що протести будуть наростати, і силові органи республіки виявляться не в змозі їх стримати. В такому випадку відбудеться швидкий відхід Лукашенко. По-друге, протест все ще може видихнути, і в такому випадку Лукашенко вдасться виграти більше часу.

«У стратегічному плані нинішній режим в Мінську все одно виявиться приреченим, але зможе проіснувати ще кілька років - до наступної масштабної хвилі невдоволення», - пояснив експерт. Нарешті, по-третє, в країні може статися серйозна дестабілізація, в умовах якої мережевий протест буде співіснувати з неконтрольованими діями поліції і втручанням зовнішніх сил. За словами Мошеса, ймовірність перших двох сценаріїв рівнозначна, третій сценарій - найменш імовірний, але виключати його повністю теж не варто.