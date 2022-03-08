Лукашенко заснував День народної єдності

Олександр Лукашенко встановив в Білорусі нове свято - День народної єдності, відзначати його будуть 17 вересня.
Про це в понеділок, 7 червня, повідомляє Telegram-канал Пул Першого.
У цей день в 1939 році Західна Білорусія була включена до складу СРСР за підсумками розділу Польщі з Третім рейхом, проте офіційно зв'язок свята з цією подією не підтверджується.
Зазначається, що День народної єдності не стане вихідним в республіці. Формат його святкування поки не розкривається.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі