Лукашенко "розв'язав" руки силовикам

17:23 17 травень Київ, Україна

Лукашенко підписав закон щодо питань забезпечення нацбезпеки, який дозволяє співробітникам силових структур застосовувати бойову і спецтехніку при припиненні заворушень.

Про це повідомляє БЕЛТА.



Документ "Про зміну законів щодо питань забезпечення національної безпеки Республіки Білорусь", який раніше був прийнятий Палатою представників і схвалений Радою республіки, зареєстрований в Національному реєстрі правових актів, що свідчить про його підписання Лукашенком.



Відзначається, що документ вносить зміни до законів, що регулюють діяльність органів внутрішніх справ і низки інших правоохоронних органів і воєнізованих організацій. У них визначається, що діяльність органів внутрішніх справ є гласною в тій мірі, в якій це не суперечить вимогам кримінально-процесуального законодавства, законодавства, що визначає порядок адміністративного процесу, законодавства про оперативно-розшукову діяльність.



Також конкретизуються підстави для проведення особистого огляду громадян, огляду речей, які знаходяться при них, транспортних засобів. Наприклад, стає можливим проведення такого огляду при затриманні.



Новим законом уточнюються умови і межі застосування фізичної сили, спеціальних засобів, зброї, бойової та спеціальної техніки. Передбачається, що співробітники правоохоронних органів не несуть відповідальності за шкоду, заподіяну в результаті їхнього застосування, якщо таке застосування здійснювалося відповідно до вимог законодавчих актів, що регулюють діяльність цих органів. Крім того, органи внутрішніх справ наділяються правом застосовувати бойову і спеціальну техніку при припиненні масових заворушень.



Співробітникам органів внутрішніх справ надається право забороняти громадянам здійснення відеозапису, кіно- та фотозйомки для проведення процесуальних дій, забезпечення громадського порядку, особистої та громадської безпеки; вести звуко- і відеозапис навколишнього оточення, в тому числі громадян, під час виконання службових обов'язків.



Основні положення закону набувають чинності через місяць після його офіційного опублікування.