Лукашенко розповів, як він бачить процес зміни влади в Білорусі

16:59 13 серпня Київ, Україна





Олександр Лукашенко визнає, що владу треба "омолодити", але вважає, що над новим керівництвом Білорусі необхідно зберегти контроль і "де треба підказувати".

Про це він заявив в ході візиту в Тихиничі в п'ятницю, 13 серпня.

"Приходить нове покоління. Ви бачите, що життя змінюється. Хотілося б, щоб те, на чому завжди трималося життя і наша людина, залишилися: це праця і хліб... Йде нове покоління, воно буде інше. Але ми повинні не просто їм передати країну. Ми поступово, приводячи в тому числі їх до влади, повинні бачити, контролювати, де треба, підказувати, щоб вони не втратили все те цінне, що ми з вами напрацювали за ці роки. Ось у чому суть і моєї роботи зараз. І ми почали з законодавством", - сказав він.

Лукашенко нагадав, що влада готує зміни до Конституції країни.

"Всі кричали: "Дайте змін!" Добре. Ви теж хочете змін - це не питання. Всі люди хочуть змін. Бажано на краще, а не на гірше. Але якщо вже зміни, то їх треба робити за законом. А основний закон - це Конституція. Це не я придумав", - сказав він.

Лукашенко визнав, що до влади повинні прийти люди молодого покоління, але додав, що "просто так кинути їх ми не можемо".