лукашенко розширив застосування страти в білорусі

олександр лукашенко підписав поправки до Кримінального кодексу, які передбачають смертну кару. Вони набирають чинності з 29 травня цього року.
Поправки до Кримінального кодексу, які передбачають смертну кару за:
✔️Вчинення акту міжнародного тероризму чи акту тероризму.
✔️Замах на вбивство державного або громадського діяча для залякування населення та дестабілізації порядку.
✔️Замах на вбивство представника іноземної держави або міжнародної організації для провокації міжнародних ускладнень чи війни.
Враховуючи рівень параної в олександра григоровича, новина для білорусів не найвеселіша.
Поправки до Кримінального кодексу, які передбачають смертну кару за:
✔️Вчинення акту міжнародного тероризму чи акту тероризму.
✔️Замах на вбивство державного або громадського діяча для залякування населення та дестабілізації порядку.
✔️Замах на вбивство представника іноземної держави або міжнародної організації для провокації міжнародних ускладнень чи війни.
Враховуючи рівень параної в олександра григоровича, новина для білорусів не найвеселіша.
На думку юристів, такі справи легко сфальшувати, а закони направлені для боротьби з політичними противниками
Аналогічної думки дотримується відповідальний з правових питань у НАУ юрист Михайло Кирилюк.
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