лукашенко розширив застосування страти в білорусі

На думку юристів, такі справи легко сфальшувати, а закони направлені для боротьби з політичними противниками

"Це шокуюча новина, звичайно. За замах - смертна кара? Але ж у всьому світі є спільне бачення: за замах не можна застосовувати смертну кару, бо це незакінчений злочин. І від нього немає жодної шкоди для суспільства. Тому не можна вбити людину за те, що вона нібито намагалася зробити — такі справи можна легко сфальшувати», — підсумував юрист.

Аналогічної думки дотримується відповідальний з правових питань у НАУ юрист Михайло Кирилюк.

"Якщо повернутись до сенсів створення цих законів, то на сьогодні очевидно, що вони не приймаються для боротьби зі злочинцями. Вони приймаються для боротьби з політичними противниками. Якщо ми подивимося останні кримінальні справи за статтею «Акт тероризму», то ми не знайдемо там реальних терористів, ми знайдемо там політичних супротивників чинної влади. Тих, кого влада вважає найнебезпечнішими. Якщо відкрити список осіб від КДБ, причетних до терористичної діяльності, то є Тихановська, Латушко і так далі. Для всіх очевидно, що ці люди нікого не підривали, і жодних інших масових смертей, скоєних іншим загальнонебезпечним способом, на їхньому сумлінні немає. Жодного доведеного до кінця теракту влада не може пред'явити ні тій же Тихановській, ні Латушку, ні іншим учасникам цього списку. Але сфальшувати не до кінця доведений терористичний акт можуть. Відповідно, про що може говорити така ініціатива? Вона не має жодного стосунку до юриспруденції. Це залякування людей", - сказав Кирилюк.