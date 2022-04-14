Лукашенко розпорядився "зачистити" столицю

"Мінськ на кладовище перетворювати не можна! Така думка 99,9% мінчан. Тому меморіалів, про які постійно заявляють, як майбутнього громадянської війни, в Мінську теж не буде. Суть полягає в наведенні ладу в Мінську. Без всякого варварства. Щоб не дати цим негідникам пописувати, що ми варвари. На цьому тижні порядок повинен бути наведений в Мінську", - сказав він.