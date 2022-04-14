Лукашенко розпорядився "зачистити" столицю

Олександр Лукашенко розпорядився очистити столицю від стихійних меморіалів, які, на його думку, перетворюють Мінськ на кладовище.
Так, Лукашенко доручив голові Мінміськвиконкому Наталії Кочановій як "уповноваженій президента" по місту столиці республіки, розробити відповідний проєкт постанови і внести на сесію міськради.
Про це повідомило державне агентство "Белта".
Так, Лукашенко доручив голові Мінміськвиконкому Наталії Кочановій як "уповноваженій президента" по місту столиці республіки, розробити відповідний проєкт постанови і внести на сесію міськради.
Про це повідомило державне агентство "Белта".
Нагадаємо, у Мінську кілька днів тривають акції на "Площі Змін", щоб вшанувати померлого в лікарні Романа Бондаренка, якого викрали і побили, завдавши смертельних травм. На місце загибелі хлопця зносять квіти і свічки.
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