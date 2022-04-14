Лукашенко розпорядився "зачистити" столицю

08:15 18 листопада Київ, Україна

Олександр Лукашенко розпорядився очистити столицю від стихійних меморіалів, які, на його думку, перетворюють Мінськ на кладовище.

Так, Лукашенко доручив голові Мінміськвиконкому Наталії Кочановій як "уповноваженій президента" по місту столиці республіки, розробити відповідний проєкт постанови і внести на сесію міськради.

Про це повідомило державне агентство "Белта".
"Мінськ на кладовище перетворювати не можна! Така думка 99,9% мінчан. Тому меморіалів, про які постійно заявляють, як майбутнього громадянської війни, в Мінську теж не буде. Суть полягає в наведенні ладу в Мінську. Без всякого варварства. Щоб не дати цим негідникам пописувати, що ми варвари. На цьому тижні порядок повинен бути наведений в Мінську", - сказав він.
Нагадаємо, у Мінську кілька днів тривають акції на "Площі Змін", щоб вшанувати померлого в лікарні Романа Бондаренка, якого викрали і побили, завдавши смертельних травм. На місце загибелі хлопця зносять квіти і свічки.