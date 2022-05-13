Лукашенко просить грошей для боротьби з пандемією

08:23 10 серпня Київ, Україна

Вчора, під час восьмигодинної "Великої розмови з президентом", яка традиційно проходила у Мінську, Олександр Лукашенко заявив, що був би радий кредиту Росії через Євразійський банк, оскільки Білорусь гостро потребує матеріальної допомоги для боротьби з пандемією.

Про це повідомляє агентство "Інтерфакс".