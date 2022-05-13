Лукашенко просить грошей для боротьби з пандемією

Вчора, під час восьмигодинної "Великої розмови з президентом", яка традиційно проходила у Мінську, Олександр Лукашенко заявив, що був би радий кредиту Росії через Євразійський банк, оскільки Білорусь гостро потребує матеріальної допомоги для боротьби з пандемією.
Про це повідомляє агентство "Інтерфакс".
Він зазначив, що МВФ збирався виділити країні "під мільярд доларів, але наші селяни підняли виття: не можна режиму давати гроші".
Лукашенко сказав, що був би вдячний президенту РФ Володимиру Путіну, якби Росія через Євразійський банк виділила кредит Білорусі.
Білорусь в квітні 2020 року звернулася до Міжнародного валютного фонду з проханням про надання кредиту в розмірі $940 млн в рамках інструментів швидкого фінансування для боротьби з пандемією. При цьому Лукашенко заявив, що країна не буде виконувати додаткові умови МВФ.
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