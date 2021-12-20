Лукашенко прибув на кордон Білорусії та Польщі, щоб особисто просити пропустити людей

Власною персоною Олександр Лукашенко прибув на кордон Білорусії та Польщі, де розташувалися та розбили табори тисячі мігрантів. Лідер Білорусі здійснив візит на кордон, розташований у Гродненській області, ближче до прикордонного переходу Брузги.
Мігранти та біженці відреагували на приїзд президента Білорусії оплесками та усмішками. Він звернувся до тих, хто «облаштувався» в центрі переходу, зазначивши, що уряд країни не може розпочати війну, щоб пропустити до Німеччини людей, куди їх, за словами Лукашенка, запросили:
«Ми добре знаємо та розуміємо вас, ви прагнете потрапити до Європи, вас туди запросили. Ми не можемо влаштувати війну, щоб ви пройшли до Німеччини».
Також Лукашенко заявив, що влада вже виділила на потреби мігрантів 12 мільйонів доларів і продовжить забезпечувати їх харчовими продуктами та теплим одягом.
Більше того, він звернувся до уряду Польщі з проханням пропустити біженців та мігрантів, оскільки під час розмови з Ангелою Меркель, за його словами, вона дала згоду на розміщення у себе в країні щонайменше 2000 мігрантів.
Мігранти та біженці відреагували на приїзд президента Білорусії оплесками та усмішками. Він звернувся до тих, хто «облаштувався» в центрі переходу, зазначивши, що уряд країни не може розпочати війну, щоб пропустити до Німеччини людей, куди їх, за словами Лукашенка, запросили:
«Ми добре знаємо та розуміємо вас, ви прагнете потрапити до Європи, вас туди запросили. Ми не можемо влаштувати війну, щоб ви пройшли до Німеччини».
Також Лукашенко заявив, що влада вже виділила на потреби мігрантів 12 мільйонів доларів і продовжить забезпечувати їх харчовими продуктами та теплим одягом.
Більше того, він звернувся до уряду Польщі з проханням пропустити біженців та мігрантів, оскільки під час розмови з Ангелою Меркель, за його словами, вона дала згоду на розміщення у себе в країні щонайменше 2000 мігрантів.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі