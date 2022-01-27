Лукашенко подбав про передачу президентської влади на випадок своєї смерті

11:28 09 травень Київ, Україна

Останнім часом президент Білорусі Олександр Лукашенко став часто згадувати можливі замахи на його життя і життя його синів. Можливо, саме цей страх підштовхнув його до того, щоб підписати декрет "Про захист суверенітету і конституційного ладу", яким передбачається передача президентських повноважень Раді безпеки в разі загибелі глави держави. Про це повідомила в неділю пресслужба президента.

"Документом передбачається, що в разі загибелі глави держави внаслідок замаху, здійснення акту тероризму, зовнішньої агресії, інших насильницьких дій всі державні органи та їхні посадові особи діють відповідно до рішень Ради безпеки, на засіданнях якої головує прем'єр-міністр", - йдеться в повідомленні.

При цьому на території країни негайно вводиться надзвичайний або військовий стан, а Радою безпеки визначається перелік заходів щодо їхнього забезпечення. Рішення Ради безпеки є обов'язковими для всіх і підлягають безумовному виконанню.

Основним питанням буде питання проведення виборів. Рада безпеки з участю губернаторів прийме рішення про їхнє проведення.

"Декрет спрямований на збереження незалежності та суверенітету країни. Декрет набуває чинності з моменту його підписання", - додали в пресслужбі.

Раніше повідомлялося, що Лукашенко назвав тих, хто вирішили засудити його в Німеччині, "спадкоємцями фашизму".

Нагадаємо, в Генпрокуратуру німецького міста Карлсруе звернулися чотири адвокати з вимогою порушити справу проти Лукашенка і білоруських правоохоронців. Адвокати представляють інтереси 10 білорусів. Юристи заявили, що мають 100 задокументованих випадків застосування тортур силовиками в Білорусі.