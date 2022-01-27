Лукашенко подбав про передачу президентської влади на випадок своєї смерті

Останнім часом президент Білорусі Олександр Лукашенко став часто згадувати можливі замахи на його життя і життя його синів. Можливо, саме цей страх підштовхнув його до того, щоб підписати декрет "Про захист суверенітету і конституційного ладу", яким передбачається передача президентських повноважень Раді безпеки в разі загибелі глави держави. Про це повідомила в неділю пресслужба президента.
При цьому на території країни негайно вводиться надзвичайний або військовий стан, а Радою безпеки визначається перелік заходів щодо їхнього забезпечення. Рішення Ради безпеки є обов'язковими для всіх і підлягають безумовному виконанню.
Основним питанням буде питання проведення виборів. Рада безпеки з участю губернаторів прийме рішення про їхнє проведення.
Раніше повідомлялося, що Лукашенко назвав тих, хто вирішили засудити його в Німеччині, "спадкоємцями фашизму".
Нагадаємо, в Генпрокуратуру німецького міста Карлсруе звернулися чотири адвокати з вимогою порушити справу проти Лукашенка і білоруських правоохоронців. Адвокати представляють інтереси 10 білорусів. Юристи заявили, що мають 100 задокументованих випадків застосування тортур силовиками в Білорусі.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі