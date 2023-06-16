Лукашенко помилував росіянку Софію Сапегу, її вже передали до росії

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко помилував громадянку Росії Софію Сапегу, подругу засновника білоруського опозиційного телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича. Вони були затримані у травні 2021 року після примусової посадки рейсу Ryanair у Мінську.
Про це повідомляє Белсат.
Про це повідомляє Белсат.
Як пише видання, губернатор висловив сподівання, що "подальше життя дівчини складеться добре".
Дівчина зустрілася з губернатором Приморського краю Олегом Кожем'яком, який особисто попросив за засуджену.
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