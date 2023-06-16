Лукашенко помилував росіянку Софію Сапегу, її вже передали до росії

19:59 07 червня Київ, Україна





Про це повідомляє Белсат. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко помилував громадянку Росії Софію Сапегу, подругу засновника білоруського опозиційного телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича. Вони були затримані у травні 2021 року після примусової посадки рейсу Ryanair у Мінську.Про це повідомляє Белсат.

"Софію Сапегу помилували у Росії. Зустрічати її приїхав навіть губернатор Приморського краю Олег Кожем'яко", - йдеться у повідомленні

Як пише видання, губернатор висловив сподівання, що "подальше життя дівчини складеться добре".

"Губернатор повідомив, що Сапегу помилував лукашенка", - зазначається у повідомленні.

Дівчина зустрілася з губернатором Приморського краю Олегом Кожем'яком, який особисто попросив за засуджену.