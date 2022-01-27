Лукашенко отримав у подарунок від посла Росії карту з Білоруссю у складі РФ

20:00 10 вересень Київ, Україна

Досить цікавий жест з боку посла Росії в Білорусі. На честь минулого дня народження Лукашенка, російська сторона презентувала йому карту, на якій Білорусь є частиною Росії.

Посол Росії в Республіці Білорусь Дмитро Мезенцев привітав Олександра Лукашенка з минулим днем народження, який був 30 серпня, подарувавши йому карту Російської імперії XIX століття. На ній до складу Росії входять Вітебська, Гродненська, Мінська та Могилевська губернії.



Як передає Белта, російський дипломат подарував Лукашенку факсимільне видання книги 1866 року.

"Це ще одне підтвердження справедливості кордонів Білорусі, в тому числі й відповідь всім тим, хто дивиться по-іншому", - сказав Мезенцев.

Позначені на карті губернії зараз є однойменними областями Білорусі.



