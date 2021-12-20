Лукашенко відреагував на фільм-розслідування про його "розкішне життя"

У наслідування «старшому братові» Путіну, Олександр Лукашенко повністю заперечує факти, які викладені у фільмі "Золоте дно", знятому командою опозиційного Telegram-каналу Nexta. Опубліковані в фільмі факти про його "розкішне життя" Лукашенко назвав брехнею, хоча зізнався, що фільм не дивився.
Лукашенко додав, що йому дали "просто блоками аналіз", після чого він "зробив висновок, що нового тут нічого немає".
Також він додав, що фільм Nexta це "калька з фільму про Путіна", знятого командою Олексія Навального.
Він також пообіцяв журналістом показати свій будинок, що, на його думку, має спростувати твердження у фільмі про його палац.
Як відомо, автори фільму "Золоте дно" розповіли про розкішний спосіб життя Лукашенка. Вони розкрили, за їхніми словами, повний список резиденцій Лукашенка, оцінили вартість його власного авто- і авіапарку, колекції наручних годинників і золотих письмових ручок.
Раніше Лукашенко застеріг білорусів від "справжньої диктатури", зазначивши, що "якби в країні була справжня диктатура", то він змусив би всіх пересуватися тільки на велосипедах.
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