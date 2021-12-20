Лукашенко відреагував на фільм-розслідування про його "розкішне життя"

09:45 14 березень Київ, Україна

У наслідування «старшому братові» Путіну, Олександр Лукашенко повністю заперечує факти, які викладені у фільмі "Золоте дно", знятому командою опозиційного Telegram-каналу Nexta. Опубліковані в фільмі факти про його "розкішне життя" Лукашенко назвав брехнею, хоча зізнався, що фільм не дивився.

"Кажуть, дуже великий фільм, довгий. У мене стільки часу немає дивитися", - заявив він.

Лукашенко додав, що йому дали "просто блоками аналіз", після чого він "зробив висновок, що нового тут нічого немає".

Також він додав, що фільм Nexta це "калька з фільму про Путіна", знятого командою Олексія Навального.

"До того ж називають конкретні прізвища, які не мають ніякого відношення, клянусь вам. Навіщо?", - сказав Лукашенко.

Він також пообіцяв журналістом показати свій будинок, що, на його думку, має спростувати твердження у фільмі про його палац.

Як відомо, автори фільму "Золоте дно" розповіли про розкішний спосіб життя Лукашенка. Вони розкрили, за їхніми словами, повний список резиденцій Лукашенка, оцінили вартість його власного авто- і авіапарку, колекції наручних годинників і золотих письмових ручок.

Раніше Лукашенко застеріг білорусів від "справжньої диктатури", зазначивши, що "якби в країні була справжня диктатура", то він змусив би всіх пересуватися тільки на велосипедах.