Лукашенко віддасть владу, але тільки за однієї умови

17:01 17 серпень Київ, Україна

Президент Білорусі Олександр Лукашенко готовий скласти повноваження, за умови, що буде прийнята нова Конституція.



Про це Лукашенко заявив під час виступу перед страйкуючими робітниками Мінського заводу колісних тягачів.

"Конституція нова потрібна. Два варіанти мені запропонували. Я їх відкинув, тому що вони мало відрізняються від цієї. Йде робота над третім варіантом. Приходьте, сідайте - і працюємо над Конституцією. Виносимо на референдум, приймаємо Конституцію, і я вам свої повноваження за Конституцією передам. Але не під тиском і не через вулицю ", - сказав Лукашенко.

Він також закликав громадян не "губити" першого президента країни. За його словами, це погубить всю Білорусь.