Лукашенко звернувся за допомогою до Китаю
11:11 14 березня Київ, Україна
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 14 березня викликав посла Китаю Се Сяоюн, щоб поговорити про «додаткові шляхи співпраці з Китаєм».
«У зв'язку з подіями, що складаються у нашому регіоні, нам слід коротко обговорити ситуацію та намітити додаткові шляхи співпраці з Китаєм. Я не наполягаю на тому, щоб у зв'язку з тими санкціями, які введені проти Росії та Білорусі, Китай
ніс якусь відповідальність. У цій ситуації нам потрібно знайти та вибудувати ту модель взаємовідносин та співпраці, яка відповідала б інтересам двох держав», – сказав Лукашенко.
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