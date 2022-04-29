Лукашенко "обґрунтував" необхідність диктаторського режиму у білорусі

16:51 29 квітня Київ, Україна

Олександр лукашенко під час робочої поїздки до Чечерського району білорусі обґрунтував необхідність диктаторського режиму в республіці наявністю солі. Він поспілкувався з жителями району та вирішив розповісти їм про мінуси демократії.

«Відкрили кордон для них перед католицьким Великоднем, і Радуниця за кілька днів. Нехай люди приїдуть із Польщі, Литви, Латвії до своїх рідних на могилки, як це завжди було. Дозволив без віз. Так вони людей своїх не випускають до білорусі. Чому? Тому що їдуть люди до нас, купують сіль. Вони не мають солі! Великий Захід, багатий Захід – солі немає! І щоб люди не говорили про те, що білоруси нормально живуть, їх просто не випускають. Ось і вся демократія... Ну, слава богу, що в нас диктатура . Ви всі мене критикували: диктатура, диктатура... Тож порядок є!» - заявив президент республіки.

У 1995 році в інтерв'ю німецькій газеті Handelsblatt олександр лукашенко розповів про позитивні сторони правління Адольфа Гітлера.

«У свій час Німеччина була піднята з руїн завдяки дуже жорсткій владі. Не все лише погане було пов'язано в Німеччині з відомим Адольфом Гітлером. <…> Німецький порядок формувався століттями, за Гітлера це формування досягло найвищої точки. Це те, що відповідає нашому розумінню президентської республіки та ролі у ній президента. <…> Німеччина піднялася завдяки сильній владі, тому що вся нація зуміла консолідуватися і об'єднатися навколо сильного», — висловлювався тоді лукашенко.

Нагадаємо, через дії білорусі проти власних громадян, а також через її причетність до військової агресії росії в Україні, Литва та Латвія закликали своїх громадян утриматися від поїздок до білорусі, незважаючи на запроваджений для них мінськом безвізовий режим.