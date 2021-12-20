Лукашенко про суверенітет Білорусі

Виступаючи перед військовими, білоруський президент порівняв передвиборну ситуацію в країні з часами, коли розгорталася боротьба за владу між Горбачевиі і Єльциним і особливо підкреслив, що доля країни буде визначатися виключно білорусами.

"Наша доля в наших руках. І свої рішення по нашій долі повинні приймати ми. Тут - в Білорусі ", - підкреслив Олександр Лукашенко, відвідуючи в четвер 103-ю Вітебську окрему гвардійську повітряно-десантну бригаду.

Лукашенко підкреслив, що сьогодні Білорусь є молодим суверенною і незалежною державою. "Отримали ми цю незалежність без крові. Можливо, і без поту, - зазначив глава держави. - Тоді [в період розпаду СРСР] йшла жорстока боротьба за владу між Єльциним і Горбачовим в Кремлі. Ми в тій країні начебто і були одним з основних ланок цієї держави, але впливати на ситуацію, тим більше на прийняття рішень, в ті часи не могли ".

Лукашенко підкреслив, що зараз, в передвиборний період, він просить людей "мати це на увазі", зазначивши, що свою долю білоруси повинні вирішити самі.

Президентські вибори в Білорусі пройдуть 9 серпня. У вівторок Центрвиборчком прийняв рішення про реєстрацію п'яти чоловік в якості кандидатів у президенти. Раніше Лукашенко заявляв, що в білоруську виборчу кампанію йде втручання ззовні. За його словами, опоненти влади вимагають чесних і порядних виборів, однак самі поводяться нечесно, за ними "ляльководи стоять, в тому числі з Росії та Польщі".