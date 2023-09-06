Лукашенко назвав безглуздими вимоги вивести "вагнерівців" з білорусі

14:29 31 серпня Київ, Україна

Самопроголошений глава білорусі олександр лукашенко назвав необґрунтованими та безглуздими вимоги керівництва Польщі та країн Балтії щодо виведення ПВК "Вагнер" з білорусі.

Про це лукашенко заявив на засіданні Ради безпеки, передає БЕЛТА.

За словами лукашенка, керівництво Польщі та країн Балтії "нагнітає істерію" через присутність "вагнерівців" на території білорусі.
"Вони достукалися до того, що вже вимагають негайного виведення їх з білорусі. При цьому самі збільшують військові бюджети, стягують до наших кордонів великі військові формування", - заявив лукашенко.
Він додав, що відповідь проста: ні в Польщі, ні в Литві, ні в інших країнах Балтії не повинно бути жодного іноземного військовослужбовця.
"Тоді можна і нам висувати претензії з приводу присутності тут військовослужбовців з інших країн. А поки що це необґрунтовані та безглузді вимоги - навіть не прохання та пропозиції, а вимоги", - сказав лукашенко.
Він також заявив про нібито підготовку на території Польщі "втікачів з білорусі" нібито для "здійснення військового перевороту в білорусі".
"Хочу попередити, що у цьому плані ми ні з ким церемонитися не будемо. Хоча треба віддати належне, наші втікачі, які перебувають у Польщі, Литві і особливо в Україні, розуміють, навіщо їх там використовують", - заявив лукашенко.
28 серпня стало відомо, що Польща, Латвія, Литва та Естонія вимагають, щоб приватна військова компанія "Вагнер" залишила білоруську територію та погодилися закрити кордон у разі виникнення "критичного інциденту". Про це повідомив польський міністр внутрішніх справ Маріуш Камінський за підсумками зустрічі зі своїми колегами із країн Балтії.