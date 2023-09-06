Лукашенко назвав безглуздими вимоги вивести "вагнерівців" з білорусі

Самопроголошений глава білорусі олександр лукашенко назвав необґрунтованими та безглуздими вимоги керівництва Польщі та країн Балтії щодо виведення ПВК "Вагнер" з білорусі.
Про це лукашенко заявив на засіданні Ради безпеки, передає БЕЛТА.
За словами лукашенка, керівництво Польщі та країн Балтії "нагнітає істерію" через присутність "вагнерівців" на території білорусі.
Він додав, що відповідь проста: ні в Польщі, ні в Литві, ні в інших країнах Балтії не повинно бути жодного іноземного військовослужбовця.
Він також заявив про нібито підготовку на території Польщі "втікачів з білорусі" нібито для "здійснення військового перевороту в білорусі".
28 серпня стало відомо, що Польща, Латвія, Литва та Естонія вимагають, щоб приватна військова компанія "Вагнер" залишила білоруську територію та погодилися закрити кордон у разі виникнення "критичного інциденту". Про це повідомив польський міністр внутрішніх справ Маріуш Камінський за підсумками зустрічі зі своїми колегами із країн Балтії.
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