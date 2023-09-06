Лукашенко назвав безглуздими вимоги вивести "вагнерівців" з білорусі

"Хочу попередити, що у цьому плані ми ні з ким церемонитися не будемо. Хоча треба віддати належне, наші втікачі, які перебувають у Польщі, Литві і особливо в Україні, розуміють, навіщо їх там використовують", - заявив лукашенко.