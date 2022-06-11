Лукашенко наляканий загрозою Заходу та готовий "захистити" захід України

Деколи непросто відрізнити природну дурість білоруського президента від його політичної хитрості. Олександр Лукашенко вважає, що західні країни можуть запровадити війська на територію України та звідти напасти на Білорусь. Про це у п'ятницю, 10 червня, повідомляє його прес-служба.

"Вони (Захід - ред.) досі не пішли від мети вирівняти фронт, щоб він проходив: Смоленськ-Псков, Смоленськ-Брянськ-Курськ і туди до Ростова. Їм треба вирівняти фронт. А ми, тисячу майже кілометрів, цей балкон, його треба зрізати", - заявив він.

Лукашенко додав, що "вони перед цим не зупиняться".

"Зайдуть вони з України Західної чи ще звідкись. Ще, може, за західну Україну доведеться воювати, щоби не відтягли. Тому що це для нас смерті подібне, не лише для українців. Страшні процеси відбуваються довкола”, – додав він.

Раніше Олександр Лукашенко нагородив співробітників КДБ за "таємну спецоперацію" з вивезення загиблих в Україні далекобійників.