Лукашенко має намір відбирати громадянство «за участь в екстремістській діяльності»

При завданні шкоди інтересам Білорусі, а також в разі "участі в екстремістській діяльності», громадян республіки будуть позбавляти білоруського громадянства. Відповідний законопроєкт Олександр Лукашенко підписав сьогодні.Про це повідомляє пресслужба Лукашенка.
Указ № 302 Лукашенко підписав у четвер, 5 серпня. Документ прийняли для розвитку останніх поправок в закон Про громадянство Республіки Білорусь.
Указ № 302 Лукашенко підписав у четвер, 5 серпня. Документ прийняли для розвитку останніх поправок в закон Про громадянство Республіки Білорусь.
Додатково закріплюються порядок внесення матеріалів про втрату білоруського громадянства натуралізованими особами «за участь в екстремістській діяльності або заподіяння тяжкої шкоди інтересам Білорусі».
Крім того, закріплюється процедура припинення розгляду заяв про отримання громадянства у випадках, передбачених законом про громадянство.
Крім того, закріплюється процедура припинення розгляду заяв про отримання громадянства у випадках, передбачених законом про громадянство.
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