Лукашенко має намір відбирати громадянство «за участь в екстремістській діяльності»

17:53 05 серпня Київ, Україна

Про це повідомляє пресслужба Лукашенка.



Указ № 302 Лукашенко підписав у четвер, 5 серпня. Документ прийняли для розвитку останніх поправок в закон Про громадянство Республіки Білорусь. При завданні шкоди інтересам Білорусі, а також в разі "участі в екстремістській діяльності», громадян республіки будуть позбавляти білоруського громадянства. Відповідний законопроєкт Олександр Лукашенко підписав сьогодні.Про це повідомляє пресслужба Лукашенка.Указ № 302 Лукашенко підписав у четвер, 5 серпня. Документ прийняли для розвитку останніх поправок в закон Про громадянство Республіки Білорусь.

«Указом, зокрема, врегульовано процедурні питання, пов'язані з введенням такого нового інституту, як відновлення в громадянстві, а також з розширенням категорій іноземців та дітей, які отримали право на отримання громадянства в спрощеному порядку», - повідомляють в пресслужбі.

Додатково закріплюються порядок внесення матеріалів про втрату білоруського громадянства натуралізованими особами «за участь в екстремістській діяльності або заподіяння тяжкої шкоди інтересам Білорусі».



Крім того, закріплюється процедура припинення розгляду заяв про отримання громадянства у випадках, передбачених законом про громадянство.