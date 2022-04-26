Лукашенко має намір змінити Конституцію Білорусі. Проєкт поправок

10:15 25 липня Київ, Україна

У наступному році в Білорусі заплановано референдум, на якому Олександр Лукашенко планує внеси вагомі поправки до Конституції республіки, які стосуватимуться роботи парламенту, президента і уряду.



Про це пише російське видання МБХ-медіа.



21 липня Конституційна комісія вже закінчила формувати проєкт поправок. В основному, вони стосуються повноважень парламенту, президента і уряду.



Відповідно до запропонованих поправок, людині, обраній президентом, можна буде займати цю посаду тільки два терміни. Їй повинно бути не менше 40 років (зараз будь-який громадянин, який досяг 35-річчя, може бути обраний в керівники країни). Ймовірно, на цю поправку вплинуло те, що Світлані Тихановській, основній суперниці Олександра Лукашенка на президентських виборах, на той момент було 37 років.



Крім того, згідно з чинним законом кандидат в президенти повинен прожити в Білорусі до виборів не менше двох десятиліть - за нинішніми обмеженням, цей термін складає десять років.



До того ж президент по пропонованих нововведеннях буде обмежений в законодавчих повноваженнях. Планується виключити з Конституції положення, за яким він зможе видавати декрети, які мають силу закону.



При цьому, Всебілоруські народні збори матимуть статус найвищого представницького органу народовладдя. В тому числі цей державний орган матиме право оголошувати імпічмент президенту, якщо він, наприклад, вчинив державну зраду.



Як і в російській Конституції, в білоруській хочуть встановити норму, що шлюбом вважається виключно союз чоловіка і жінки. За словами голови Конституційного Суду Петра Миклашевича, учасника Конституційної комісії, цей захід повинен «зберегти традиційні цінності сім'ї та шлюбу».



Крім цього, Конституційна комісія пропонує розширити контрольні повноваження парламенту і збільшити їхній термін з чотирьох до п'яти років. Додатково до цього, сесію парламенту планується проводити з вересня по червень щороку.



«Якщо ми хочемо, щоб держава була щирою, чесною і справедливою, така повинна бути Конституція і прийняття її має бути таким, - вважає Олександр Лукашенко. - Треба зробити так, щоб люди підтримали наш проєкт нової Конституції».



У березні 2021 року Анатолій Лебедько, учасник альтернативної Громадської конституційної комісії, який представляв у ній екскандидатку в президенти Світлану Тихановську, заявив, що не бачить сенсу в роботі офіційної Комісії та нічого не має наміру їй пропонувати: «Навіть якщо вони візьмуть цілком наш проєкт, при нинішньому ставленні влади до Конституції, прав і свобод громадян нічого не зміниться. Основна їхня мета - утримати владу за будь-яку ціну, а наша - змінити систему».