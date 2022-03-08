Лукашенко на законодавчому рівні посилив покарання для опозиції

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Самопроголошений лідер Білорусі Олександр Лукашенко посилив міру покарання громадянам республіки, які беруть участь в масових заворушеннях, а також є власниками інтернет-ресурсів, що поширюють "заборонену" інформацію.

Про це повідомляє Національний правовий портал Білорусі у вівторок, 8 червня.



Згідно з новим законом, людей, які протягом року двічі притягувалися до адміністративної відповідальності за участь в несанкціонованих масових заходах, тепер будуть залучати до кримінальної відповідальності. Тобто на третій раз вже можуть завести "уголовку", і покарання за це - арешт, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.



Також посилюється відповідальність за участь та організацію групових дій, які "грубо порушують громадський порядок". Раніше за таке порушення можна було отримати до трьох років обмеження або позбавлення волі. Тепер же загрожує покарання до чотирьох років позбавлення волі або від двох до п'яти років позбавлення волі.



Нарешті, за залучення до екстремістської діяльності і "інше сприяння" такій діяльності загрожує до чотирьох років позбавлення волі або від двох до шести років в'язниці.



У свою чергу, для власників інтернет-ресурсів, що поширюють "заборонену інформацію", прописана кримінальна відповідальність - арешт, або обмеження волі на строк до чотирьох років, або позбавлення волі на той же строк зі штрафом або без штрафу.



Якщо людину двічі за рік засудили за пропаганду, демонстрацію, розповсюдження нацистської символіки, зберігання з метою поширення, їй може загрожувати до чотирьох років обмеження або позбавлення волі.



Закон посилює і відповідальність за вбивство силовиків і військовослужбовців - до 12 років позбавлення волі. Більш жорсткою стала відповідальність за опір особам, які охороняють громадський порядок, насильство і погрози проти них і суддів, образу представників влади і їхніх близьких. Посилено покарання за наклеп, заклики до дій, спрямованих на заподіяння шкоди національній безпеці, наругу над державними символами, публічні заклики до несанкціонованих акцій.