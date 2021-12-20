Лукашенко хоче закрити низку посольств Білорусі

Олександр Лукашенко вирішив переглянути перспективи білоруської дипломатичної присутності в низці країн.
Про це йшла мова на нараді, присвяченій роботі МЗС, пише місцеве агентство БелТА.
За його словами, в таких випадках потрібно працювати "на умовах взаємності, як це недавно було зроблено з Польщею і Литвою".
Лукашенко зазначив, що в крайньому разі всі запитання можна обговорювати на майданчиках ООН та інших міжнародних організацій у Женеві, Нью-Йорку або Відні. За його словами, там є можливість говорити з усім світом і не потрібно тримати політичних радників в державах, які заморозили контакти з Мінськом в силу своїх переконань чи нібито "ведуть проти республіки деструктивну діяльність".
На нараді було відзначено, що на цей момент інтереси Білорусі за кордоном представляють 70 закордонних установ в 58 країнах.
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