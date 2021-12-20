Лукашенко хоче закрити низку посольств Білорусі

16:05 06 квітень Київ, Україна

Олександр Лукашенко вирішив переглянути перспективи білоруської дипломатичної присутності в низці країн.

Про це йшла мова на нараді, присвяченій роботі МЗС, пише місцеве агентство БелТА.

"У низці країн наш багаторічний досвід свідчить про те, що перспективи білоруської дипломатичної присутності там не є видимим. Так навіщо нам зберігати свої посольства, витрачати бюджетні кошти на їхнє утримання? До чого там повний штат дипломатів, що відповідають за напрямки, які поставлені на паузу, м'яко кажучи?", - сказав він.

За його словами, в таких випадках потрібно працювати "на умовах взаємності, як це недавно було зроблено з Польщею і Литвою".



Лукашенко зазначив, що в крайньому разі всі запитання можна обговорювати на майданчиках ООН та інших міжнародних організацій у Женеві, Нью-Йорку або Відні. За його словами, там є можливість говорити з усім світом і не потрібно тримати політичних радників в державах, які заморозили контакти з Мінськом в силу своїх переконань чи нібито "ведуть проти республіки деструктивну діяльність".



На нараді було відзначено, що на цей момент інтереси Білорусі за кордоном представляють 70 закордонних установ в 58 країнах.