Лукашенко: глава "Вагнера" ​​перебуває в росії, а не в білорусі

Глава білоруського режиму олександр лукашенко
заявив, що керівник приватної військової компанії "Вагнер" після невдалої спроби заколоту перебуває в росії, а не на території білорусі.
Про це повідомляє БелТА.
"Щодо євгенія пригожина, він знаходиться в Пітері. Де він сьогодні вранці? Може, зранку до москви поїхав, може ще десь, але на території білорусі його немає", — сказав лукашенко.
Він переконаний, що путін не мститиметься євгенію пригожину за спробу заколоту.
"Що з ним (пригожиним - ред.) буде далі? Ну, всяке в житті буває. Але якщо ви думаєте, що путін такий злопам'ятний, що його завтра "замочать"... Ні, цього не буде", - сказав лукашенко.
За його словами, при цьому найманці з очолюваної пригожиним ПВК "Вагнер" перебувають у своїх таборах.
"Наскільки я поінформований, бійці ПВК "Вагнер" перебувають у своїх таборах. У постійних таборах, де вони були після виведення з фронту на відновлення", - заявив білоруський диктатор.
Крім того, лукашенко заявив, що не бачить ризиків для білорусі, якщо бійці ПВК будуть розміщені в країні.
"Мене абсолютно не хвилює і не турбує, що у нас буде розміщено певну кількість цих бійців. Більше того, вони будуть розміщені під певні умови. Головна умова: якщо нам потрібно буде залучити цей підрозділ для оборони держави, його буде залучено миттєво. І їхній досвід буде затребуваний", - сказав він.
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