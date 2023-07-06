Лукашенко: глава "Вагнера" ​​перебуває в росії, а не в білорусі

14:28 06 липня Київ, Україна





Про це повідомляє БелТА. Глава білоруського режиму олександр лукашенко заявив, що керівник приватної військової компанії "Вагнер" після невдалої спроби заколоту перебуває в росії, а не на території білорусі.Про це повідомляє БелТА.

"Щодо євгенія пригожина, він знаходиться в Пітері. Де він сьогодні вранці? Може, зранку до москви поїхав, може ще десь, але на території білорусі його немає", — сказав лукашенко.

Він переконаний, що путін не мститиметься євгенію пригожину за спробу заколоту.

"Що з ним (пригожиним - ред.) буде далі? Ну, всяке в житті буває. Але якщо ви думаєте, що путін такий злопам'ятний, що його завтра "замочать"... Ні, цього не буде", - сказав лукашенко.

За його словами, при цьому найманці з очолюваної пригожиним ПВК "Вагнер" перебувають у своїх таборах.

"Наскільки я поінформований, бійці ПВК "Вагнер" перебувають у своїх таборах. У постійних таборах, де вони були після виведення з фронту на відновлення", - заявив білоруський диктатор.

Крім того, лукашенко заявив, що не бачить ризиків для білорусі, якщо бійці ПВК будуть розміщені в країні.