Лукашенко давно водить кремлівське керівництво за ніс - розвідка

12:37 22 січня Київ, Україна

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко веде кремлівське керівництво за ніс у питанні своєї лояльності.. У зв'язку з цим на сьогоднішній день немає небезпеки відкритого вторгнення РБ на територію України.. Про це заявив представник прес-служби Головного розвідувального управління Міноборони Андрія Юсова в ефірі телемарафону новин у суботу, 21 січня.

Він зазначив, що чутки про нібито вторгнення Білорусі є частиною психологічної операції Росії.

За його словами, ГУР відомо про Лукашенка та його режим, у тому числі і про кількість ударного угруповання, готовність сил коштів та інші моменти, які дозволяють стверджувати про відсутність загрози.

Юсов додав, що навіть якби ситуація змінилася, то Україна готова та відпрацювала усі можливі сценарії.

"В інтересах путіна та Росії максимально нагнітати тему Білорусі, але й Лукашенко вже не дуже грає в це.

Нещодавно ми бачили, як він водив за носа Лаврова, розповідав, як любить путіна, а потім сказав, що не бачить загрози з боку України. Не хоче робити суїцидальних дій", - пояснив представник ГУР.

Нагадаємо, Лукашенко заявив на зустрічі з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим, що Україна його "приємно дивує", оскільки не ведеться на якісь "провокації" західних країн проти Білорусі.

Водночас, Лавров тоді висловився, що Москва і Мінськ нібито мають єдину позицію щодо цілей так званої "спеціальної військової операції" в Україні.