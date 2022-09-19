Лондонський міст упав: у Великій Британії прощаються з королевою Єлизаветою II

18:02 19 вересня Київ, Україна

Сьогодні Великобританія прощається із королевою Великобританії Єлизаветою II. Вона померла у віці 96 років після 70 років правління.

Похорон королеви розпочався у Вестмінстерському абатстві о 13:00 за київським часом. Перед цим віддати шану Єлизаветі II можна

було у Вестмінстер-холі протягом чотирьох днів. Сьогоднішній день оголошено у Британії державним вихідним.

Підданим Її Величності та іноземцям, які приїхали на церемонію, довелося пройти через багатогодинні черги, щоб мати можливість підійти до труни.

На церемонії державного похорону очікують присутності близько 500 закордонних високопоставлених гостей, включаючи світових лідерів, таких як президент США Джо Байден. Присутні також члени королівської родини та британські чиновники. Від України на похорон прибули прем'єр-міністр Денис Шмигаль та перша леді Олена Зеленська.

Єлизавета зійшла на престол 6 лютого 1952 року і правила більше 70 років, ставши найстарішою і довгоправлячою монархинею історія Британії.