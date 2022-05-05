Лондон виділить фінансову допомогу постраждалим від війни в Україні

19:18 05 травня Київ, Україна





Гроші будуть витрачені на харчування, воду, житло та інші предмети першої потреби, а також на медичну допомогу українцям.



Британська влада виділяє додаткове фінансування для допомоги вразливим людям в Україні та тим, хто втік від війни.



Про це у четвер, 5 травня, повідомляє Sky News.



Зазначається, що 45 мільйонів фунтів стерлінгів буде надано благодійним організаціям та агенціям ООН, які працюють на підтримку постраждалих від війни.



Таким чином, повний пакет гуманітарної допомоги Великобританії для України становить 220 млн фунтів.

Міністр закордонних справ Ліз Трасс заявила: "Британська допомога підтримує найуразливіші верстви населення в Україні, зокрема, жінок та дітей, які стикаються з підвищеним ризиком сексуального насильства та експлуатації".



Із 45 млн фунтів, оголошених урядом Британії: Виділені Лондоном 45 мільйонів фунтів будуть витрачені на допомогу українцям, які постраждали від вторгнення рф.Гроші будуть витрачені на харчування, воду, житло та інші предмети першої потреби, а також на медичну допомогу українцям.Британська влада виділяє додаткове фінансування для допомоги вразливим людям в Україні та тим, хто втік від війни.Про це у четвер, 5 травня, повідомляє Sky News.Зазначається, що 45 мільйонів фунтів стерлінгів буде надано благодійним організаціям та агенціям ООН, які працюють на підтримку постраждалих від війни.Таким чином, повний пакет гуманітарної допомоги Великобританії для України становить 220 млн фунтів.Міністр закордонних справ Ліз Трасс заявила: "Британська допомога підтримує найуразливіші верстви населення в Україні, зокрема, жінок та дітей, які стикаються з підвищеним ризиком сексуального насильства та експлуатації".Із 45 млн фунтів, оголошених урядом Британії:

15 млн фунтів підуть до Гуманітарного фонду ООН в Україні, який розподіляє продукти харчування, воду, житло та інші предмети першої необхідності, а також працює для запобігання сексуальному насильству;

Ще 15 млн фунтів підуть дитячому агентству Unicef для забезпечення харчуванням вагітних жінок та підтримки психічного здоров'я дітей;

Організації допомоги в Молдові та інших сусідніх країнах отримають 10 млн фунтів на захист тих, хто тікає від війни;

5 млн фунтів стерлінгів підуть у Міжнародну федерацію Червоного Хреста в Україні.

В ООН заявили, що цей щедрий внесок від Великої Британії дозволить Гуманітарному фонду ООН для України розширити доставку швидкої, ефективної та рятівної допомоги людям, які постраждали від війни.