Лондон ввів нові санкції проти керівництва Білорусі

17:02 09 серпня Київ, Україна

У річницю початку протестів в Білорусі Великобританія прийняла рішення ввести новий пакет санкцій проти керівництва країни.



Нові обмеження опубліковані на сайті британського МЗС.



"Режим Лукашенка продовжує придушувати демократію і порушувати права людини в Білорусі. Ці санкції демонструють, що Великобританія не прийме дії Лукашенка після фальсифікації виборів. Продукція державних підприємств Лукашенка не буде продаватися в Великобританії, а наші аерокосмічні компанії не будуть торкатися до його парку розкішних літаків", - заявив міністр закордонних справ Британії Домінік Рааб.



Новий пакет санкцій зачіпає відразу кілька сфер:

авіаційні заходи щодо запобігання прольоту або посадці білоруських авіаперевізників у Великобританії та заборона на надання технічної допомоги флоту літаків Лукашенка;

торговельні заходи щодо калію, нафтопродуктів, товарів і технологій для перехоплення і моніторингу, товарів, які використовуються у виробництві сигарет, а також товарів і технологій подвійного призначення з метою скорочення обсягу доходів, що надходять режиму Лукашенка, і обмеження його доступу до товарів, які можуть сприяти внутрішнім репресіям щодо білоруського населення;

фінансові заходи, які забороняють покупку перекладних цінних паперів та інструментів грошового ринку, випущених білоруською державою, а також випущених державними банками, і надання кредитів;

комплексні заходи також будуть включати заборони на надання страховки і перестраховки білоруським державним органам, а також зміни в політиці уряду Великобританії щодо подальшого посилення наявного ембарго на поставки зброї.

"Ці заходи являють собою значний додатковий крок у здійсненні тиску на режим Лукашенка. Вони ретельно спрямовані на чинення тиску на Лукашенка, державні інститути і тих, хто його оточує, з метою змусити їх змінити поведінку, при цьому мінімізуючи, наскільки це можливо, будь-які непередбачені наслідки для населення Білорусі в цілому", - йдеться в повідомленні.



Крім того, уряд Великобританії ввів санкції щодо російського підприємця Михайла Гуцерієва через зв'язки з Крім того, уряд Великобританії ввів санкції щодо російського підприємця Михайла Гуцерієва через зв'язки з Лукашенком



"Гуцерієв підтримував уряд Білорусі і здійснювані ним порушення прав людини, репресії щодо громадянського суспільства і демократичної опозиції, в тому числі використовуючи свої ділові інтереси", - йдеться в тексті документа.



Варто зазначити, що під час виступу Лукашенко відповів на питання британської журналістки про санкції: "Так вдавіться ви цими санкціями в цій Великобританії. Ми тисячу років не знали цієї Великобританії і знати не хочемо. Ви прихвосні американські...".