Лондон надасть на підтримку України в 2023 році щонайменше $2,6 млрд

11:31 20 вересня Київ, Україна

Прем'єр-міністр Великобританії Ліз Трасс під час поїздки до США оголосить про намір Лондона надати на підтримку України у 2023 році не менше ніж $2,6 млрд.

 
Про це повідомляє Financial Times.
 
"Під час своєї першої закордонної поїздки як прем'єр-міністр Ліз Трасс скаже світовим лідерам, що Британія наступного року витратить на Україну ту ж суму $2,6 млрд, що вона виділяла в 2022 році, або направить ще більше коштів", - йдеться у повідомленні.
 
Завтра Трасс має виступити на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

Також у британського прем'єра заплановані переговори з президентом США Джо Байденом та президентом Франції Емманюелем Макроном.