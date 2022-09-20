Лондон надасть на підтримку України в 2023 році щонайменше $2,6 млрд

Прем'єр-міністр Великобританії Ліз Трасс під час поїздки до США оголосить про намір Лондона надати на підтримку України у 2023 році не менше ніж $2,6 млрд.
Про це повідомляє Financial Times.
Завтра Трасс має виступити на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.
Також у британського прем'єра заплановані переговори з президентом США Джо Байденом та президентом Франції Емманюелем Макроном.
Також у британського прем'єра заплановані переговори з президентом США Джо Байденом та президентом Франції Емманюелем Макроном.
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