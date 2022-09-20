Лондон надасть на підтримку України в 2023 році щонайменше $2,6 млрд

Про це повідомляє Financial Times.

"Під час своєї першої закордонної поїздки як прем'єр-міністр Ліз Трасс скаже світовим лідерам, що Британія наступного року витратить на Україну ту ж суму $2,6 млрд, що вона виділяла в 2022 році, або направить ще більше коштів", - йдеться у повідомленні.