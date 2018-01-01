Локдаун в Лондоні: пробки паралізували місто

12:06 05 листопада Київ, Україна





Парламент Великобританії підтримав пропозицію прем'єра Бориса Джонсона на 4 тижні ввести в Англії жорсткий карантин, на період з 5 листопада і по 2 грудня припинять роботу ресторани та паби, спортзали і магазини, які не продають товари першої необхідності. Не виключено, що потім локдаун продовжать напередодні Різдва, коли жителі Британії роз'їжджаються по країні заради зустрічей з рідними і друзями. З опівночі 5 листопада в столиці Великобританії на місяць введений жорсткий карантин , жителі Лондона напередодні вирішили покинути місто, через що багатокілометрові пробки паралізували столицю.Парламент Великобританії підтримав пропозицію прем'єра Бориса Джонсона на 4 тижні ввести в Англії жорсткий карантин, на період з 5 листопада і по 2 грудня припинять роботу ресторани та паби, спортзали і магазини, які не продають товари першої необхідності. Не виключено, що потім локдаун продовжать напередодні Різдва, коли жителі Британії роз'їжджаються по країні заради зустрічей з рідними і друзями.

Рішення підтримали 516 голосами проти 38. Серед тих, хто голосував проти, виявилися і 34 депутати з Консервативної партії. Прем'єр Британії побоюється, що смертей від "другої хвилі" коронавірусу буде вдвічі більше, ніж навесні.