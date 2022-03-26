Локдаун в Греції: з 7 листопада в країні заборонено переміщення і будуть закриті магазини

13:20 05 листопада Київ, Україна

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс заявив про необхідність прийняття радикальних заходів і введення повного локдауну . До такого рішення уряд Греції змусила ситуація з поширенням пандемії в країні.



Обмеження набудуть чинності о 6 ранку суботи, 7 листопада. Рішення було прийняте через те, що за останні п'ять днів було виявлено 10 тисяч випадків хвороби. В цілому по країні з початку пандемії захворіли майже 47 тисяч осіб.

"Я знаю, що є занепокоєння, страх перед економічними наслідками. Але ми хочемо, щоб люди стали союзниками в цьому новому великому зусиллі, яке ми покликані зробити", - сказав Міцотакіс, слова якого цитує грецьке видання Gazzetta.gr.

Зокрема, до кінця листопада буде введена заборона на переміщення, а також закриті магазини, крім критичних об'єктів інфраструктури. Більш докладно про обмеження в Греції повідомлять сьогодні ввечері.



За словами прем'єра, всі громадяни, які не матимуть роботи на період локдауну, отримають 800 євро допомоги.