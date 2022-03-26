Локдаун в Греції: з 7 листопада в країні заборонено переміщення і будуть закриті магазини

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс заявив про необхідність прийняття радикальних заходів і введення повного локдауну. До такого рішення уряд Греції змусила ситуація з поширенням пандемії в країні.
Обмеження набудуть чинності о 6 ранку суботи, 7 листопада. Рішення було прийняте через те, що за останні п'ять днів було виявлено 10 тисяч випадків хвороби. В цілому по країні з початку пандемії захворіли майже 47 тисяч осіб.
Зокрема, до кінця листопада буде введена заборона на переміщення, а також закриті магазини, крім критичних об'єктів інфраструктури. Більш докладно про обмеження в Греції повідомлять сьогодні ввечері.
За словами прем'єра, всі громадяни, які не матимуть роботи на період локдауну, отримають 800 євро допомоги.
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