Човен мігрантів викинуло до берегів Ізраїлю. Доля пасажирів невідома

08:54 02 жовтня Київ, Україна

Гумовий човен викинуло на узбережжя Середземного моря біля міста Нетанія в Ізраїлі. На борту знайшли лише речі – мабуть, мігрантів.

Про це повідомляє Reuters.



Зазначається, що у човні були брудні речі, вода, їжа та проїзні документи, зокрема, на ім'я трьох громадян Сомалі.



Поліція заявила, що прочісує довколишні води в пошуках тих, хто вижив, і опублікувала фотографію човна. Серед предметів, якими була покрита підлога човна, були речі, схожі на одяг, повітряний насос та кілька саморобних надувних рятувальних кругів.



Поліція повідомила, що перевірка проїзних документів продовжується.



За даними Міжнародної організації з міграції ООН, цього року Середземне море перетнуло понад 187 000 осіб, і група зафіксувала 2093 смерті на центрально-середземноморському маршруту.



Мігранти часто здійснюють небезпечний перехід на маленьких нестійких човнах. Багато хто припливає з Африки, рятуючись від конфлікту або в пошуках кращого життя в Європі.