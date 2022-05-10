Ллойд Остін - ймовірний глава Пентагону

Ймовірний президент Джозеф Байден, який лідирує в більшості штатів, визначився з кандидатурою на пост глави Пентагону, ним стане генерал у відставці Ллойд Остін.
Про це повідомляє Politico.
Остін, який вважався перспективним кандидатом на пост міністра оборони Байдена, був обраний для керівництва Пентагоном, заявили виданню три обізнані джерела.
Раніше Байден заявив, що планує назвати своїх кандидатів на пост міністра оборони і генерального прокурора на цьому тижні.
"Я назву їх вам в середу і в п'ятницю", - сказав Байден журналістам в Вілмінгтоні (штат Делавер).
Він уточнив, що в п'ятницю представить свій вибір на пост міністра оборони.
Серед претендентів на пост міністра оборони називалися Джей Джонсон, який займав пост генерального юрисконсульта Пентагона і глави Міністерства внутрішньої безпеки (DHS) при адміністрації експрезидента США Барака Обами, колишній заступник міністра оборони з питань зовнішньої політики Мішель Флурной і відставний генерал, ексглава Центрального командування збройних сил США в Іраку і Афганістані Ллойд Остін.
У разі призначення Ллойда Остіна він стане першим чорношкірим міністром оборони в США. Раніше він був першим афроамериканцем, який очолював Центральне командування США.
Остін, який вважався перспективним кандидатом на пост міністра оборони Байдена, був обраний для керівництва Пентагоном, заявили виданню три обізнані джерела.
Раніше Байден заявив, що планує назвати своїх кандидатів на пост міністра оборони і генерального прокурора на цьому тижні.
"Я назву їх вам в середу і в п'ятницю", - сказав Байден журналістам в Вілмінгтоні (штат Делавер).
Він уточнив, що в п'ятницю представить свій вибір на пост міністра оборони.
Серед претендентів на пост міністра оборони називалися Джей Джонсон, який займав пост генерального юрисконсульта Пентагона і глави Міністерства внутрішньої безпеки (DHS) при адміністрації експрезидента США Барака Обами, колишній заступник міністра оборони з питань зовнішньої політики Мішель Флурной і відставний генерал, ексглава Центрального командування збройних сил США в Іраку і Афганістані Ллойд Остін.
У разі призначення Ллойда Остіна він стане першим чорношкірим міністром оборони в США. Раніше він був першим афроамериканцем, який очолював Центральне командування США.
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