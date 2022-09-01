Ліз Трасс з великим відривом лідирує у боротьбі за пост прем'єра Британії

Міністр закордонних справ Великобританії Ліз Трасс на 22 відсотки випереджає ексканцлера Казначейства Ріші Сунака у боротьбі за посаду прем'єр-міністра Великобританії. Про це у суботу, 13 серпня, повідомляє Reuters із посиланням на результати опитування членів Консервативної партії, проведеного Opinium.

Опитування 450 членів партії, які вирішили, як вони голосуватимуть на виборах керівництва, показали, що Трасс набирає 61%, а Сунак - 39%.

Агентство зазначає, що головними причинами підтримки Трасс стали неприязнь до Сунака, більша довіра до глави МЗС та вірність Борису Джонсону.

Загальний обсяг вибірки, включаючи тих, хто не висловив переваги під час голосування, становив 570 осіб. Менше третини з них, 29%, заявили, що вже проголосували, а ще 47% сказали, що ухвалили рішення. Тільки 19% сказали, що можуть змінити своє рішення.

Раніше глава британського МЗС Ліз Трасс заявила, що у разі обрання її прем'єр-міністром перший дзвінок на цій посаді вона зробить президенту України Володимиру Зеленському з висловом підтримки.