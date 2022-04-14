Зливи і повені в Німеччині: 1300 осіб зникли безвісти. ФОТО

06:30 16 липня Київ, Україна

Атмосферний циклон Бернд приніс до Німеччини найпотужніші зливи і забрав більше тисячі людей: за останніми даними, в результаті повені зниклими безвісти вважаються 1 300 осіб. Їхня кількість продовжує зростати.

Про це повідомляється на сайті адміністрації району Арвайлер (входить в землю Рейнланд-Пфальц).





Раніше влада ФРН повідомляла, що



Рятувальна операція на річці Ар і її притоках триває, також рятувальні дії йдуть в землях Північний Рейн - Вестфалія і Баден-Вюртемберг на заході Німеччини.



Всього допомогу в боротьбі зі стихією надають більше однієї тис. пожежників, поліціянтів та інших співробітників підрозділів.



У свою чергу, Ангела Меркель заявила, що цифри, пов'язані з повінню, викликали у неї шок.



За словами канцлерки, масштаб трагедії визначати поки рано, він стане відомий пізніше.



Сильні зливи тривають в Німеччині вже кілька днів. Близько 3,5 тис. людей постраждали через повінь і звернулися за медичною допомогою.Раніше влада ФРН повідомляла, що під час повеней в західній частині ФРН загинули щонайменше 70 осіб , а на пошуки зниклих кинуті всі сили екстрених служб, а також сили військових і правоохоронців.Рятувальна операція на річці Ар і її притоках триває, також рятувальні дії йдуть в землях Північний Рейн - Вестфалія і Баден-Вюртемберг на заході Німеччини.Всього допомогу в боротьбі зі стихією надають більше однієї тис. пожежників, поліціянтів та інших співробітників підрозділів.У свою чергу, Ангела Меркель заявила, що цифри, пов'язані з повінню, викликали у неї шок.За словами канцлерки, масштаб трагедії визначати поки рано, він стане відомий пізніше.Сильні зливи тривають в Німеччині вже кілька днів.





