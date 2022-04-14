Зливи і повені в Німеччині: 1300 осіб зникли безвісти. ФОТО

06:30 16 липня Київ, Україна

Атмосферний циклон Бернд приніс до Німеччини найпотужніші зливи і забрав більше тисячі людей: за останніми даними, в результаті повені зниклими безвісти вважаються 1 300 осіб. Їхня кількість продовжує зростати.
 
Про це повідомляється на сайті адміністрації району Арвайлер (входить в землю Рейнланд-Пфальц).
 
Близько 3,5 тис. людей постраждали через повінь і звернулися за медичною допомогою.

Раніше влада ФРН повідомляла, що під час повеней в західній частині ФРН загинули щонайменше 70 осіб, а на пошуки зниклих кинуті всі сили екстрених служб, а також сили військових і правоохоронців.

Рятувальна операція на річці Ар і її притоках триває, також рятувальні дії йдуть в землях Північний Рейн - Вестфалія і Баден-Вюртемберг на заході Німеччини.

Всього допомогу в боротьбі зі стихією надають більше однієї тис. пожежників, поліціянтів та інших співробітників підрозділів.

У свою чергу, Ангела Меркель заявила, що цифри, пов'язані з повінню, викликали у неї шок.

За словами канцлерки, масштаб трагедії визначати поки рано, він стане відомий пізніше.

Сильні зливи тривають в Німеччині вже кілька днів.


Фото: Жертвы наводнения в Германии 01
Фото: Жертвы наводнения в Германии 02
Фото: Жертвы наводнения в Германии 03
Фото: Жертвы наводнения в Германии 04
Фото: Жертвы наводнения в Германии 05
Фото: Жертвы наводнения в Германии 06