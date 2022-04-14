Зливи і повені в Німеччині: 1300 осіб зникли безвісти. ФОТО

Атмосферний циклон Бернд приніс до Німеччини найпотужніші зливи і забрав більше тисячі людей: за останніми даними, в результаті повені зниклими безвісти вважаються 1 300 осіб. Їхня кількість продовжує зростати.
Про це повідомляється на сайті адміністрації району Арвайлер (входить в землю Рейнланд-Пфальц).
Близько 3,5 тис. людей постраждали через повінь і звернулися за медичною допомогою.
Раніше влада ФРН повідомляла, що під час повеней в західній частині ФРН загинули щонайменше 70 осіб, а на пошуки зниклих кинуті всі сили екстрених служб, а також сили військових і правоохоронців.
Рятувальна операція на річці Ар і її притоках триває, також рятувальні дії йдуть в землях Північний Рейн - Вестфалія і Баден-Вюртемберг на заході Німеччини.
Всього допомогу в боротьбі зі стихією надають більше однієї тис. пожежників, поліціянтів та інших співробітників підрозділів.
У свою чергу, Ангела Меркель заявила, що цифри, пов'язані з повінню, викликали у неї шок.
За словами канцлерки, масштаб трагедії визначати поки рано, він стане відомий пізніше.
Сильні зливи тривають в Німеччині вже кілька днів.
Раніше влада ФРН повідомляла, що під час повеней в західній частині ФРН загинули щонайменше 70 осіб, а на пошуки зниклих кинуті всі сили екстрених служб, а також сили військових і правоохоронців.
Рятувальна операція на річці Ар і її притоках триває, також рятувальні дії йдуть в землях Північний Рейн - Вестфалія і Баден-Вюртемберг на заході Німеччини.
Всього допомогу в боротьбі зі стихією надають більше однієї тис. пожежників, поліціянтів та інших співробітників підрозділів.
У свою чергу, Ангела Меркель заявила, що цифри, пов'язані з повінню, викликали у неї шок.
За словами канцлерки, масштаб трагедії визначати поки рано, він стане відомий пізніше.
Сильні зливи тривають в Німеччині вже кілька днів.
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