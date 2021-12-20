Зливи і повені в Австралії: закриті школи, евакуйовані 18 тисяч осіб

07:49 22 березень Київ, Україна

З минулої п'ятниці на південному сході Австралії не припиняються зливові дощі, це стало причиною найсильніших повеней і термінової евакуації 18 тисяч людей.

Про це сказала прем'єр-міністр штату Гледіс Береджіклян у понеділок, 22 березня.

"Близько 15 тисяч людей евакуйовано з будинків в регіоні Узбережжя Мід-Норт, приблизно 3 тисячі евакуацій на цей момент проведено (в районі Сіднея - ред.)", - заявила прем'єр в ході брифінгу.

Вона додала, що сильний дощ триватиме, і закликала місцевих жителів бути обережними. В цілому 38 територій були визнані "зонами стихійного лиха", це означає, що там люди зможуть отримати фінансову допомогу - 1000 австралійських доларів (близько 800 доларів США) на кожного дорослого і 400 доларів (300 доларів США) на кожну дитину.



У штаті через повені і зливи закрито понад 200 шкіл, виявилися перекритими або недоступними багато доріг. Пожежно-рятувальна служба Нового Південного Уельсу заявила, що багато районів штату "зараз схожі на внутрішнє море".