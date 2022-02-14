Лівія: аварія гвинтокрила з найманцями ПВК Вагнера на борту

18:03 23 вересень Київ, Україна

Недалеко від військової бази "Аль-Джуфра", яка знаходиться в центральній частині Лівії, розбився військовий гвинтокрил з бойовиками ПВК Вагнера.



Про це повідомив прессекретар Командування спільними операціями урядових сил по Сирту та Джуфрі генерал Абдулхаді Дирах.



Генерал доповів, що військовий гвинтокрил впав в середу, 23 вересня, о 08.00 за місцевим часом (09.00 за Києвом). Відомо також, що при зіткненні з землею на борту повітряного судна вибухнули боєприпаси.



Повідомляється, що аварія сталася поблизу міста Сокна, одного з головних міст муніципалітету. Місто позначене на карті вище маркером.