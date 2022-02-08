Лівійський парламент проводить співбесіди з кандидатами у прем'єр-міністри

06:55 08 лютий Київ, Україна

Парламент Лівії у понеділок розпочав слухання кандидатів на заміну тимчасового прем'єр-міністра Абдулхаміда Дбейби, процес, який може спровокувати нову боротьбу за владу між сходом та заходом у неспокійній північноафриканській країні.



Уряд Дбейби прийшов до влади рік тому з мандатом вести Лівію до грудневих виборів, спрямованих на те, щоб витягти країну із десятирічного конфлікту.



Але оскільки вибори були відкладені на невизначений термін через глибокі розбіжності щодо їхньої правової основи та спірних кандидатів у президенти, спікер парламенту Агіла Салех очолив зусилля щодо заміни Дбейби.



І Салех, який мешкає на сході країни, і Дбейба, який проживає в західній столиці Триполі, були кандидатами в президенти.



Дбейба сказав, що передасть владу лише обраній адміністрації.



Палата представників Салеха, яка базується на сході Лівії після насильницького розколу у 2014 році, заявила, що двоє із семи кандидатів пройшли у фінальний тур.



Впливовий колишній міністр внутрішніх справ Фатхі Башага, 59 років, та аутсайдер Халед аль-Бібас, 51 рік, колишній чиновник Міністерства внутрішніх справ, постануть перед парламентським голосуванням у четвер.



Башага заявив присутнім, що хоче об'єднати розділені державні інституції, підвищити безпеку та відродити традиційні державні служби країни. Він також пообіцяв не балотуватись на майбутніх виборах.

Бібас сказав, що працюватиме над подоланням розбіжностей у країні та боротьбою з інфляцією.



Лівія пережила десятиліття конфлікту після повстання 2011 року, внаслідок якого було повалено диктатора Моамера Каддафі, залишивши після себе ополченців, які борються за контроль над багатою нафтою країною, що роздирається глибокими міжплемінними та регіональними розбіжностями.



Голосування в четвер може призвести до повторення розколу 2014 року, коли з'явилися два паралельні уряди.



Парламент також ухвалив «дорожню карту» виборів, яка, схоже, призведе до подальшого відстрочення виборів.



У ній йдеться, що вони повинні відбутися протягом 14 місяців після досягнення угоди з іншого питання, що викликає розбіжності, — нової конституційної декларації.



Каддафі скасував останню конституцію Лівії, коли прийшов до влади у 1969 році.



Збори не є повністю єдиними, і деякі члени закликали Дбейбу залишатися на своїй посаді до проведення виборів.



Організація Об'єднаних Націй також закликала встановити нову дату президентських виборів, а не ще один перехідний уряд.